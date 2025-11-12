Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Nữ trùm Trung Quốc lĩnh 11 năm tù vì rửa tiền Bitcoin kỷ lục

  • Thứ tư, 12/11/2025 08:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hơn 61.000 Bitcoin trị giá 6 tỉ USD bị thu giữ sau khi “nữ trùm” Trung Quốc Qian Zhimin bị bắt ở Anh vì rửa tiền từ vụ lừa đảo khiến 130.000 nhà đầu tư sập bẫy.

Theo Reuters, bị cáo Qian Zhimin, 47 tuổi, thừa nhận hai tội danh rửa tiền vào tháng 9 vừa qua, sau khi cảnh sát Anh thu giữ hơn 61.000 Bitcoin (hiện trị giá hơn 6 tỉ USD) trong một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất lịch sử nước này.

Trong phiên tòa ngày 11/11, Qian bật khóc khi thẩm phán Sally-Ann Hales tuyên án, nhấn mạnh: “Bà là đầu não của toàn bộ tội phạm này, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc... và động cơ duy nhất là lòng tham vô độ”.

Công tố viên cho biết Qian cùng đồng phạm đã sử dụng ít nhất 95 triệu nhân dân tệ (hơn 13 triệu USD) tiền gian lận để mua trang sức và hàng xa xỉ.

Hiện nhà chức trách Anh đang xem xét cơ chế bồi hoàn cho các nạn nhân, đồng thời giải quyết tranh chấp pháp lý về quyền sở hữu lượng Bitcoin khổng lồ bị thu giữ.

lua dao tien dien tu, Nu trum Trung Quoc, rua tien Bitcoin, Qian Zhimin, an 11 nam tu, vu rua tien lon anh 1lua dao tien dien tu, Nu trum Trung Quoc, rua tien Bitcoin, Qian Zhimin, an 11 nam tu, vu rua tien lon anh 2

Bà Zhimin Qian và Hok Seng Ling bị cáo buộc đứng sau vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Anh. Ảnh: Reuters.

Luật sư bào chữa cho rằng Qian “không hề có ý định lừa đảo” và rằng “sự tăng giá phi mã của Bitcoin đã khiến giá trị hiện nay vượt xa số tiền cần bồi thường cho nạn nhân”.

Theo cáo trạng, giữa 2014-2017, Qian điều hành công ty Lantian Gerui, huy động khoảng 40 tỉ nhân dân tệ (5,6 tỉ USD) từ hơn 128.000 nhà đầu tư thông qua mô hình Ponzi trá hình. Trong số đó, ít nhất 6 tỉ nhân dân tệ bị chiếm đoạt. Hơn 80 người khác liên quan đã bị kết án ở Trung Quốc.

Khi cảnh sát Trung Quốc ập vào một sự kiện của công ty vào tháng 7/2017, Qian đã bỏ trốn qua Myanmar, Thái Lan, Lào và Malaysia, trước khi đến Anh bằng hộ chiếu St. Kitts và Nevis. Tại London, bà ta bắt đầu tìm cách chuyển đổi số Bitcoin thu được từ lừa đảo thành tiền mặt.

Nhiều nạn nhân của Lantian Gerui mất sạch tiền tiết kiệm, nhà cửa, thậm chí gia đình tan vỡ, theo công tố viên Gillian Jones.

Cảnh sát Anh lần đầu tiếp cận Qian vào năm 2018, khi bà ta sống cùng trợ thủ Wen Jian tại London và tìm cách mua một bất động sản. Tại đây, họ phát hiện thiết bị lưu trữ chứa 61.000 Bitcoin, nhưng phải đến năm 2021 mới truy cập được. Lúc đó, giá trị số Bitcoin đã lên tới 1,5 tỉ bảng Anh (2 tỉ USD).

Wen bị bắt năm 2021, truy tố năm 2022 và kết án năm 2024 vì một tội danh rửa tiền. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một phần Bitcoin đã được chuyển sang ví khác do Ling Seng Hok, “trợ lý mới” của Qian, điều hành. Manh mối này giúp họ lần ra nơi Qian ẩn náu tại thành phố York, miền Bắc nước Anh, nơi bà bị bắt vào tháng 4-2024.

Ling cũng bị tuyên án gần 5 năm tù cùng ngày 11/11.

Dù phiên tòa hình sự đã kết thúc, giới chức Anh vẫn đối mặt thách thức lớn trong việc xử lý lượng Bitcoin trị giá hàng tỉ USD và đảm bảo quyền lợi cho hàng chục nghìn nạn nhân Trung Quốc bị lừa.

Thái Lan đột kích 36 địa điểm liên quan doanh nhân Campuchia

Cục Điều tra Tội phạm mạng và Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan mở cuộc đột kích đóng băng 5 triệu USD tài sản của một doanh nhân người Campuchia vì tình nghi liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa tiền và buôn người.

40:2425 hôm qua

Thái Lan bắt 4 trùm lừa đảo Trung Quốc trốn từ Campuchia

Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ 4 nghi phạm người Trung Quốc được cho là cầm đầu đường dây lừa đảo công nghệ cao sau khi trốn khỏi Campuchia để tránh chiến dịch truy quét tội phạm xuyên quốc gia.

47:2837 hôm qua

Trần Chí cũng từng 'sập bẫy' lừa đảo

Công ty quản lý tài sản gia đình ở Singapore của Trần Chí - ông trùm lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền quốc tế - từng nhiều lần đệ đơn kiện một CEO với cáo buộc chiếm đoạt 4,5 triệu USD.

16:51 7/11/2025

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Phương Linh

lừa đảo tiền điện tử Nữ trùm Trung Quốc rửa tiền Bitcoin Qian Zhimin án 11 năm tù vụ rửa tiền lớn Bitcoin Trung Quốc Thái Lan Anh Tiền mã hóa Lào Bitcoin rửa tiền lừa đảo Trung Quốc Anh mô hình Ponzi án tù nạn nhân lừa đảo thu giữ Bitcoin

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Anh

    Anh
    • Thủ đô: London
    • Diện tích: 243.600 km²
    • Dân số: 66,02 triệu (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Anh
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
    • GDP: 2.622 tỷ USD (WorldBank, 2017)

  • Lào

    Lào
    • Thủ đô: Viêng Chăn
    • Diện tích: 236.000 m2
    • Dân số: 8,86 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 16,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Kíp
    • Ngôn ngữ: Tiếng Lào

Đọc tiếp

Nghi pham danh bom dam mau o New Delhi la bac si hinh anh

Nghi phạm đánh bom đẫm máu ở New Delhi là bác sĩ

1 giờ trước 08:51 12/11/2025

0

Nghi phạm chính cùng hai đồng phạm khác đã bị bắt trong vụ nổ chiếc Hyundai i20 gần Pháo đài Đỏ, làm 13 người chết, 20 người bị thương, khiến New Delhi nâng mức cảnh báo an ninh.

Nu TikToker Mali bi hanh quyet cong khai hinh anh

Nữ TikToker Mali bị hành quyết công khai

2 giờ trước 08:42 12/11/2025

0

Vụ sát hại nữ TikToker trẻ Mariam Cissé đã gây chấn động dư luận Mali, phơi bày thực tế mong manh của an ninh quốc gia giữa lúc các nhóm vũ trang và thánh chiến gia tăng hoạt động ở vùng sa mạc Tây Phi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý