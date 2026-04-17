Nữ Thủ tướng Nhật lọt Top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới

  • Thứ sáu, 17/4/2026 10:31 (GMT+7)
Việc nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản góp mặt trong danh sách Time 100 năm 2026 được xem là dấu mốc lớn, phản ánh bước tiến mới về vai trò của phụ nữ trong chính trường.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Reuters.

Nữ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã được vinh danh trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 do Time bình chọn.

Danh sách do Time công bố ngày 15/4 không xếp hạng theo thứ tự, mà phân loại theo các lĩnh vực như lãnh đạo, nghệ sĩ hay những người tiên phong, nhằm tôn vinh tầm ảnh hưởng đa dạng trên toàn cầu.

Trong bài viết giới thiệu về bà Takaichi, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike nhấn mạnh người dân Nhật Bản đã chứng kiến “một khoảnh khắc lịch sử mang tính bước ngoặt” khi bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước vào tháng 10 năm ngoái. Theo bà Koike, cột mốc này đánh dấu “một bước tiến vững chắc” hướng tới một xã hội nơi phụ nữ có thể phát triển mạnh mẽ và khẳng định vai trò.

Ở hạng mục “Nhà lãnh đạo”, danh sách năm nay còn quy tụ nhiều nhân vật quyền lực trên thế giới như Giáo hoàng Leo XIV, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Danh sách cũng ghi nhận sự góp mặt của các gương mặt lãnh đạo mới nổi tại Nam Á như Balen Shah (Nepal) và Tarique Rahman (Bangladesh).

Bên cạnh đó, nhiều quan chức chủ chốt của Mỹ cũng được xướng tên, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine.

Nhật Bản 'mở kho vũ khí' lớn nhất kể từ Thế chiến II

Trong bối cảnh Mỹ quá tải vì chiến sự và cam kết an ninh lung lay, Nhật Bản đẩy mạnh nới lỏng xuất khẩu vũ khí, thu hút hàng loạt đồng minh tìm kiếm nguồn cung mới.

18 giờ trước

Nhật Bản triển khai tên lửa 1.000 km vào trực chiến

Nhật Bản lần đầu đưa tên lửa tầm xa vào trực chiến tại hai căn cứ, đánh dấu bước chuyển chiến lược khi Tokyo dần rời bỏ chính sách phòng thủ thuần túy trước sức ép an ninh khu vực.

16:05 31/3/2026

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Lâm Phương

100 tỷ USD tài sản đóng băng của Iran đang ở đâu?

Iran mong muốn Mỹ giải phóng các tài sản bị phong tỏa như một phần của tiến trình đàm phán. Nguồn tiền này có thể giúp Iran tái thiết nền kinh tế đang chịu nhiều tổn thất.

