Nhật Bản triển khai tên lửa 1.000 km vào trực chiến

Nhật Bản lần đầu đưa tên lửa tầm xa vào trực chiến tại hai căn cứ, đánh dấu bước chuyển chiến lược khi Tokyo dần rời bỏ chính sách phòng thủ thuần túy trước sức ép an ninh khu vực.

Bệ phóng tên lửa dẫn đường đất đối hạm Type 12 tại tại căn cứ Kengun ngày 17/3. Ảnh: Kyodo News.

Theo Kyodo News, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31/3 xác nhận các hệ thống tên lửa tầm xa đã được đưa vào trực chiến tại căn cứ Kengun (tỉnh Kumamoto) và căn cứ Fuji (tỉnh Shizuoka). Động thái này phản ánh sự điều chỉnh quan trọng trong chính sách an ninh của Tokyo, vốn lâu nay bị ràng buộc bởi Hiến pháp hòa bình.

Giới chức quốc phòng cho rằng việc triển khai là cần thiết nhằm tăng cường năng lực răn đe trước môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, tại các địa phương đặt căn cứ, nhiều ý kiến lo ngại những khu vực này có thể trở thành mục tiêu tấn công trong trường hợp xung đột.

Tại căn cứ Kengun, Nhật Bản đã triển khai phiên bản phóng từ mặt đất của tên lửa chống hạm dẫn đường Type 12 cải tiến, với tầm bắn khoảng 1.000 km, đủ khả năng vươn tới các khu vực ven biển trên lục địa từ đảo Kyushu.

Trong khi đó, căn cứ Fuji được sử dụng làm nơi nghiên cứu và huấn luyện vận hành các thiết bị bay siêu vượt âm, phục vụ mục tiêu bảo vệ các đảo xa. Nhật Bản dự kiến đến năm tài chính 2026 sẽ triển khai chính thức các hệ thống này tại căn cứ Kamifurano (Hokkaido) và Ebino (Miyazaki).

Theo các nguồn tin, các phiên bản tên lửa hiện tại mới đạt tầm bắn vài trăm km, song Bộ Quốc phòng đang đẩy nhanh kế hoạch nâng cấp lên khoảng 2.000 km, mở rộng đáng kể khả năng tác chiến.

Việc phát triển năng lực phản công đã được xác định trong bộ ba văn kiện an ninh sửa đổi năm 2022 dưới thời cựu Thủ tướng Fumio Kishida, đặt nền tảng cho sự chuyển hướng chiến lược của Tokyo.

Song song, Nhật Bản cũng mở rộng năng lực tấn công trên các nền tảng khác. Ngày 27/3, tàu khu trục JS Chokai thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển đã được tích hợp khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk missile do Mỹ sản xuất, thông qua hệ thống tác chiến Aegis Combat System.

Ngoài ra, tàu khu trục Teruzuki, các tiêm kích Mitsubishi F-2 và đội bay Lockheed Martin F-35A Lightning II cũng nằm trong lộ trình được trang bị tên lửa tầm xa, cho thấy Tokyo đang từng bước xây dựng năng lực tấn công đa tầng trên bộ, trên biển và trên không.