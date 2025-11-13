Xiaomi có được nữ thiên tài AI

Việc Luo Fuli chính thức gia nhập Xiaomi, cho thấy tham vọng của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc trong việc tăng tốc phát triển AI và nâng tầm hệ sinh thái thiết bị thông minh.

Sau nhiều đồn đoán, Luo Fuli chính thức lên tiếng gia nhập Xiaomi. Ảnh: Weibo.

Ngày 12/11, Luo Fuli (La Phúc Lệ), người được mệnh danh là "nữ thiên tài AI" Trung Quốc đã thông báo gia nhập Xiaomi thông qua WeChat Moments. Giới phân tích đánh giá đây là bước đi quan trọng trong chiến lược AI của Xiaomi, vốn theo đuổi hướng phát triển bền vững, tránh tham gia cuộc đua mô hình hàng trăm tỷ tham số và tập trung ứng dụng vào hệ sinh thái thiết bị.

Trong bài đăng, Luo Fuli viết rằng cô đang làm việc tại nhóm MiMo của Xiaomi, đơn vị phát triển mô hình suy luận quy mô lớn.

“Trí thông minh cuối cùng sẽ chuyển từ ngôn ngữ sang thế giới vật chất. Tôi đang làm việc cùng một nhóm nghiên cứu sáng tạo, đam mê tại Xiaomi MiMo để xây dựng tương lai đó, hướng đến tầm nhìn về AGI”, cô chia sẻ.

Hành trình của “nữ thiên tài AI”

Luo Fuli sinh năm 1995 tại Nghi Tân (Tứ Xuyên). Trong một chia sẻ với Học viện DAMO (Alibaba), cô cho biết thường xuyên đọc sách tại hiệu sách miễn phí của làng khi còn nhỏ, nơi được xem như “lớp học thứ hai”. Năm 2013, cô đỗ Đại học Sư phạm Bắc Kinh và theo học ngành khoa học máy tính, dù trước đó gần như không có tiếp xúc với lĩnh vực này.

Theo giáo viên trung học của cô, Luo Fuli đã định hướng sớm con đường nghiên cứu khoa học. Kết thúc đại học, cô được giới thiệu vào chương trình sau đại học tại Viện Ngôn ngữ học, Đại học Bắc Kinh. Năm 2019, khi là nghiên cứu sinh năm hai, cô công bố 8 bài báo tại hội nghị quốc tế hàng đầu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trong đó có 2 bài với vai trò tác giả chính.

Luo Fuli từng tham gia phát triển mô hình DeepSeek-V2. Ảnh: Weibo.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Luo Fuli gia nhập Học viện DAMO của Alibaba, tham gia phát triển VECO, một mô hình mã hóa đa ngôn ngữ được tích hợp vào hệ thống AliceMind. Cô cũng thúc đẩy dự án mã nguồn mở này, xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc về mô hình đa ngôn ngữ và kiến trúc quy mô lớn.

Năm 2022, Luo Fuli chuyển sang công ty Magic Square Quant, sau đó làm việc tại nhóm phát triển DeepSeek. Cô tham gia vào việc xây dựng DeepSeek-V2, một mô hình được đánh giá cao nhờ hiệu quả và tối ưu chi phí, đặc biệt khi phản hồi bằng tiếng Trung. Cũng trong giai đoạn này, cô viết bài phân tích kỹ thuật về DeepSeek-V2 trên Zhihu, giải thích cơ chế hoạt động của mô hình.

Tuy nhiên, Luo Fuli không tham gia phát triển DeepSeek V3 hay R1, 2 mô hình giúp DeepSeek trở thành hiện tượng đầu năm nay. Việc cô rời công ty được xác nhận trong năm 2025.

Xiaomi đẩy mạnh chiến lược AI

Việc gia nhập của Luo Fuli diễn ra trong bối cảnh Xiaomi đang tăng tốc đầu tư vào AI. Phòng thí nghiệm AI của gã khổng lồ này thành lập năm 2016, ban đầu phục vụ hệ sinh thái IoT. Từ năm 2023, Xiaomi lập nhóm mô hình lớn chuyên biệt do Luan Jian dẫn dắt.

Dù vậy, Xiaomi nhiều lần khẳng định không chạy theo xu hướng xây dựng mô hình hàng trăm tỷ tham số. Đại diện công ty từng tuyên bố vào năm 2023 rằng mô hình đơn giản vẫn có thị trường và lợi thế rõ rệt. Hướng đi này tương đồng với kinh nghiệm của Luo Fuli khi từng tham gia phát triển DeepSeek-V2, mô hình MoE hiệu quả về mặt chi phí.

Xiaomi đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào AI. Ảnh: Bloomberg.

Vào tháng 4, Xiaomi ra mắt MiMo, mô hình mã nguồn mở đầu tiên “sinh ra để suy luận”, với 7 tỷ tham số nhưng đạt kết quả cao trong đánh giá AIME và LiveCodeBench. MiMo vượt một số mô hình quy mô lớn hơn từ OpenAI và Alibaba, củng cố định hướng “tham số nhỏ, sức mạnh lớn”.

Từ năm 2024, Xiaomi liên tục mở rộng các cụm GPU, dự kiến vượt 10.000 linh kiện cùng cam kết đầu tư hàng chục tỷ nhân dân tệ cho AI, hệ điều hành và chip trong 5 năm tới.

Với việc Luo Fuli gia nhập nhóm MiMo, giới phân tích nhận định Xiaomi đang bước vào giai đoạn phát triển AI gắn với ứng dụng thực tế. Như cách cô mô tả trong bài đăng của mình, mục tiêu là đưa năng lực mô hình từ ngôn ngữ sang thế giới vật chất, nơi AI tự vận hành điện thoại, ô tô và nhà thông minh trong hệ sinh thái của Xiaomi.