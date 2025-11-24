Nữ tài xế lái xe tải 50 tấn từ Nghệ An ra Đắk Lắk cứu trợ

Khi hàng nghìn hộ dân ở Đắk Lắk còn chật vật sau lũ dữ, chị Nguyễn Thị Phương lái xe tải 50 tấn vượt hơn 500 km để mang nhu yếu phẩm cho bà con.

Chị Phương lái xe 50 tấn từ Nghệ An đến Đắk Lắk hỗ trợ bà con sau lũ.

Những ngày sau lũ, nhiều khu vực ở Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) vẫn còn ngổn ngang bùn đất, hàng nghìn hộ dân thiếu lương thực và nhu yếu phẩm.

Trước tình cảnh đó, chị Nguyễn Thị Phương (1993, Nghệ An) đã lái xe tải 50 tấn vượt hơn 500 km để mang hàng hóa ra hỗ trợ bà con vùng rốn lũ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Phương cho biết hai vợ chồng chị dùng chiếc xe tải của gia đình để vận chuyển hàng cứu trợ.

Ban đầu, cả hai có kế hoạch chở hàng vào Long An. Nhưng khi nghe tin bà con ở Phú Yên còn thiếu lương thực, chưa có xe chở hàng ra các điểm ngập sâu nên họ đã vận động bà con láng giềng quyên góp đồ.

"Ai có gì góp nấy: người túi gạo, người thùng mì, người chai dầu… gom lại thành chuyến xe đưa tới cho bà con vùng tâm lũ. Chúng tôi còn chở thêm nhiều đồ hỗ trợ từ những mạnh thường quân khác", chị kể.

Vợ chồng chị Phương hoàn tất chuyến thiện nguyện vào tối 23/11.

Theo nữ tài xế, chuyến xe lần này chở khoảng 30 tấn hàng, đúng tải. "Nếu tính cả xác xe thì gần 50 tấn", chị nói.

Dù quãng đường xa, thời tiết không thuận lợi, chị Phương cho biết bản thân không gặp quá nhiều trở ngại.

"Cả hai vợ chồng chạy xe quen rồi nên không thấy vất vả mà còn vui vì giúp được bà con. Chúng tôi làm nghề xe tải hơn một năm nên đường sá hay những đoạn khó đều vượt qua được", chị kể.

Tối 23/11, chị Phương đã hoàn tất chuyến hàng cứu trợ. Hiện tại, vợ chồng chị đến Long An để hoàn tất công việc riêng. Khi được hỏi về cảm xúc sau chuyến đi, chị cười cho biết: "Có đăng vài video lên mạng xã hội, thấy mọi người biết đến và chia sẻ, tôi rất biết ơn và vui. Vui vì việc mình làm được ghi nhận, lan tỏa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bà con nhận được đúng những gì họ đang cần lúc khó khăn nhất".

Theo báo cáo cập nhật của UBND tỉnh Đắk Lắk, đợt lũ vừa qua khiến hơn 150.000 hộ dân bị nước tràn vào nhà; riêng khu vực thiệt hại nặng có hơn 120 căn bị sập hoặc hư hỏng không thể sửa chữa. Tổng mức thiệt hại ước tính vượt 5.500 tỷ đồng .

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Võ Thị Kim Oanh, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết tỉnh đang tập trung toàn lực cho công tác khắc phục. "Ủy ban và các đơn vị chức năng đang tiếp nhận, hướng dẫn và phân bổ hỗ trợ. Công an, bộ đội cũng phối hợp rất nhiều để giúp bà con ổn định trước mắt", bà thông tin.

Sáng 24/11, nước lũ đã rút khỏi toàn bộ các xã, phường ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau đó, Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ người dân, hướng dẫn các đoàn thiện nguyện tổ chức phân phát nhu yếu phẩm đúng nơi, đúng người.

Các đơn vị quân đội, công an, thanh niên và công nhân môi trường cũng được huy động để tổng vệ sinh, đặc biệt tại trường học, trạm y tế - những nơi cần hoạt động trở lại sớm để phục vụ người dân sau thiên tai.