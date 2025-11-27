Nữ tài xế Huế phá vỡ định kiến 'phụ nữ cầm lái'

Bền bỉ "ra xe" mỗi sáng, chị Lê Thị Lành (Huế) không chỉ chứng minh lái xe công nghệ là lựa chọn sinh kế dành cho phụ nữ, mà cho thấy họ cũng có thể trở thành tài xế giỏi.

Trở lại cuộc sống thường nhật sau những ngày mưa lũ lịch sử, vào 6h, chị Lê Thị Lành (Huế) khoác lên mình màu áo xanh lá quen thuộc, rời nhà để bắt đầu hành trình của tài xế xe công nghệ.

"Tôi chủ yếu chạy dịch vụ GrabBike. Khu vực tôi chạy đa số khách hàng là học sinh được bố mẹ đặt xe đi học, nên sáng nào 6h hoặc 6h30 là tôi bắt đầu bật app", chị Lành chia sẻ.

"Không gì làm khó được phụ nữ hết"

Nhìn vẻ lạc quan và nụ cười tươi rói khi trò chuyện, ít ai biết chị là trụ cột kinh tế của gia đình - bà mẹ đơn thân đang nuôi 2 con nhỏ với nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày. Thế nhưng vì muốn chủ động thời gian để chăm sóc con, chị gác lại công việc ngày 8 tiếng ở nhà máy may để chuyển sang chạy Grab.

"Ngày ngày rong ruổi khắp nẻo đường, phải chịu mưa nắng nhưng điều tôi thích nhất là được chủ động thời gian lo cho con cái. Bữa nào con đau ốm, tôi có thể tạm tắt app để lo cho con. Xong xuôi lại bật app lên chạy tiếp, có thêm thu nhập trang trải", chị Lành tâm sự lý do chọn gắn bó công việc tài xế.

Chị Lành bắt đầu ngày mới bằng nụ cười đầy lạc quan.

Vậy nhưng, làm tài xế công nghệ, nhất là với phụ nữ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Những ngày đầu, có khách khi nghe giọng chị báo "bác tài đến rồi" liền hỏi lại "nữ à?" với giọng có phần ái ngại. Thậm chí, không ít khách hủy chuyến ngay sau khi biết tài xế là phụ nữ.

Trở thành tài xế công nghệ giúp chị có thêm thời gian chăm sóc 2 con.

"Buồn chứ", chị Lành nói, "nhưng tôi vẫn phải cố vì nghề nào cũng đáng quý, tôi làm bằng cái tâm mà". Mỗi chuyến xe, chị lại tâm sự với hành khách đôi ba câu rằng phụ nữ lái xe cũng không sao, miễn đưa khách đến nơi an toàn. Cứ thế, qua nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều vị khách cảm thấy an tâm hơn khi được tài xế nữ chở.

"Giờ gặp khách nam, nhiều người còn nói gặp tài xế nữ là may. Họ bảo nữ chạy cẩn thận và an toàn. Vậy nên tôi nghĩ không có gì làm khó được phụ nữ hết", chị chia sẻ thêm.

Bí quyết để có chuyến xe 5 sao

Hơn một năm trở thành tài xế Grab, chị Lành luôn giữ vững phong độ 5 sao ấn tượng. Với chị, bí quyết không có gì cao siêu: Đối xử với hành khách như người thân.

"Gặp các bé học sinh thì tôi coi như con cái trong nhà. Bởi bố mẹ đặt xe cho con thì ai cũng mong con được người tốt chở, đi tới nơi về tới chốn. Gặp các bạn sinh viên thì tôi coi như em gái, cái gì chưa biết thì tôi chỉ cho họ", chị Lành chia sẻ.

Còn với khách du lịch, đối tượng rất đông ở Huế, chị xem họ như chính mình khi đến thành phố xa lạ. "Họ không biết đường và chỗ ăn uống nên tôi thường chỉ cho họ địa chỉ quán ăn ngon, hay nơi chụp hình đẹp. Họ cảm ơn và quý tôi lắm", chị cho biết.

Cũng nhờ chở nhiều khách quốc tế mà chị bắt đầu tự học tiếng Anh, từ lời chào hỏi đơn giản đến câu giao tiếp cơ bản. "Tôi học tiếng Anh để nói chuyện với khách du lịch. Biết được vài câu là họ vui lắm, nhiều khách còn chụp ảnh kỷ niệm với tôi. Bản thân tôi cũng thấy tự tin hơn", chị tâm sự.

Chính sự chân thành và hiếu khách, nhiều du khách để lại lời cảm ơn và đánh giá 5 sao sau mỗi chuyến xe do nữ tài xế chở.

Gặp khách du lịch, chị tận tình chỉ họ chỗ ăn ngon và chụp hình đẹp.

Về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình chạy xe, chị kể về lần gặp vị khách say xỉn trong buổi tối muộn. Khi đến nơi, thấy khách quá say, không thể ngồi vững trên xe, chị quyết định không nhận chuyến mà thay vào đó đặt cho anh chiếc GrabCar để đưa về nhà an toàn. "Tôi có địa chỉ của khách nên đặt GrabCar chở khách về. Tôi đối xử thật tâm thì khách sẽ quý lại thôi", chị nói.

Những câu chuyện nhỏ diễn ra hàng ngày, âm thầm nhưng đầy ấm áp, tạo nên hành trình lăn bánh rất riêng của nữ tài xế. Mỗi chuyến xe của chị Lành không chỉ đưa hành khách đến nơi an toàn, mà còn mang theo sự chân thành, kiên cường và nét dịu dàng đặc trưng của phụ nữ Huế. Và có lẽ chính điều đó giúp chị phá vỡ mọi định kiến về "phụ nữ cầm lái", để mỗi ngày trôi qua đều là bước tiến trên hành trình làm chủ cuộc sống của chính mình.