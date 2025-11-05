Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ sinh bị bạn vây đánh trong nhà vệ sinh trường học ở TP.HCM

  • Thứ tư, 5/11/2025 06:49 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Nhóm hơn 10 nữ sinh vây đánh dã man một nữ sinh cùng trường trong khu vực nhà vệ sinh trường học. Toàn bộ diễn biến vụ việc được một học sinh khác quay lại.

Tối 4/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm hơn 10 nữ sinh cùng trường vây quanh, đánh đập dã man. Nạn nhân bị đánh hội đồng chỉ biết ôm đầu chịu trận. Tất cả học sinh liên quan đều quàng khăn đỏ.

Danh hoi dong nu sinh anh 1

Nữ sinh bị nhóm bạn cùng trường đánh đập dã man.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra cùng ngày tại khu vực nhà vệ sinh của Trường THCS An Điền (phường Long Nguyên, TP.HCM).

Thời điểm trên, do có mâu thuẫn từ trước, một nữ sinh bị nhóm bạn gọi ra nhà vệ sinh để nói chuyện. Tại đây, cả nhóm hơn 10 nữ sinh đã vây quanh, dùng tay đánh, chân đạp vào người nạn nhân.

Danh hoi dong nu sinh anh 2

Nữ sinh bị đánh đập trong khu vực nhà vệ sinh của trường.

Một số học sinh có mặt tại hiện trường đã dùng điện thoại quay lại, sau đó chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội gây xôn xao và khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời các học sinh liên quan và phụ huynh đến làm việc.

