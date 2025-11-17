Nữ quái thuê loạt xe tải rồi đem 'cắm' lấy tiền tiêu

Để có tiền chi tiêu và trả nợ, Đào Thị Mỵ (SN 1982, quê Hưng Yên) đã giả vờ thuê xe tự lái của nhiều người ở khắp các tỉnh với giá cao rồi mang đi cầm cố.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng bắt giữ khẩn cấp Đào Thị Mỵ (SN 1982, quê tỉnh Hưng Yên) để điều tra, làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 11/11, anh Nguyễn Văn Luyện (SN 1980, quê Bắc Ninh) tới Công an xã Thanh Miện (TP Hải Phòng) tố giác Đào Thị Mỵ đã lừa đảo chiếm đoạt ôtô tải của anh với thủ đoạn giả vờ thuê xe rồi mang đi cầm cố.

Đào Thị Mỵ và tang vật tại cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, bước đầu cảnh sát xác định, Mỵ không có nghề nghiệp ổn định, có quan hệ phức tạp, từng nhiều lần xuất cảnh sang Campuchia theo đường tiểu ngạch để làm ăn. Thời gian gần đây, Mỵ đến ở tại phố An Ninh, xã Thanh Miện.

Tại cơ quan điều tra, Mỵ khai do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân, nên nảy sinh ý định tìm thuê ôtô rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và chi tiêu.

Tháng 6/2025, Mỵ dùng tài khoản Facebook cá nhân truy cập vào trang "cho thuê xe tự lái" liên hệ với anh Luyện ở Bắc Ninh có xe tải cho thuê tự lái.

Để thuê xe thuận lợi, Mỵ đặt vấn đề thuê xe tải thời hạn 1 năm và đặt cọc trước cho chủ xe 30 triệu đồng làm tin, mỗi tháng trả 15 triệu đồng tiền thuê. Mỵ yêu cầu anh Luyện giao ôtô tại một điểm công cộng tại xã Thanh Miện (TP Hải Phòng).

Cuối tháng 7/2025, anh Luyện lái xe tải mang BKS 98H-035.xx xuống Hải Phòng và bàn giao giấy tờ xe cho Mỵ thuê theo hợp đồng. Lấy được xe và giấy tờ, Mỵ mang đi cầm cố tại một cửa hàng trên địa bàn với số tiền 150 triệu đồng rồi "đảo nợ" và chi tiêu cá nhân.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Mỵ còn lừa đảo, chiếm đoạt 6 ôtô khác của người dân ở khắp các tỉnh Nghệ An, Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ… với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng .

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.