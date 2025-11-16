Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Ẩu đả trong quán ốc đêm tại TP.HCM, nhiều người bị thương

  • Chủ nhật, 16/11/2025 18:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một nhóm khách ngồi nhậu tại quán ốc đêm xảy ra mâu thuẫn khiến 2 bên lao vào đánh nhau, dùng ly và chén ném qua lại. Sau đó, nhóm này kéo nhau ra trước quán tiếp tục ẩu đả làm nhiều thực khách hoảng sợ, bỏ chạy khỏi quán.

Ngày 16/11, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) đang làm rõ nguyên nhân vụ nhóm người ẩu đả trước một quán nhậu trên đường Man Thiện.

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 15/11, một nhóm khách ngồi nhậu tại quán ốc đêm xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại khiến 2 bên lao vào đánh nhau, dùng ly và chén ném qua lại.

nhieu nguoi bi thuong anh 1nhieu nguoi bi thuong anh 2

Lực lượng chức năng có mặt để giải quyết vụ việc.

Sau đó, nhóm này kéo nhau ra trước quán tiếp tục ẩu đả làm Nhiều thực khách hoảng sợ, bỏ chạy khỏi quán. Vụ việc khiến 3 người bị thương. Người dân sống gần hiện trường cho biết họ nghe nhiều tiếng la hét, tiếng ly vỡ.

Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú nhanh chóng có mặt, đưa một số người liên quan về trụ sở làm việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định mâu thuẫn xuất phát từ việc một người sang bàn bên mời uống bia nhưng bị từ chối, dẫn đến cãi vã rồi xô xát. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://tienphong.vn/au-da-trong-quan-oc-dem-nhieu-nguoi-bi-thuong-post1796649.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

nhiều người bị thương Thành phố Hồ Chí Minh nhiều người bị thương

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý