Pháp luật

Nhóm thanh thiếu niên trữ vũ khí, lên mạng thách giải quyết mâu thuẫn

  • Chủ nhật, 16/11/2025 16:45 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã An Phước, tỉnh Đồng Nai đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc tụ tập, chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn của nhóm thanh niên.

Trong quá trình theo dõi thông tin trên mạng xã hội, Công an xã An Phước, tỉnh Đồng Nai (trước đây thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), phát hiện một số tài khoản đăng tải nội dung thách thức, hẹn giải quyết mâu thuẫn, kèm theo hình ảnh và lời lẽ mang tính kích động.

Nhận định nguy cơ các thanh thiếu niên này có thể tụ tập gây mất an ninh trật tự, công an xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn.

hon chien anh 1

5 đối tượng chuẩn bị hung khí để hỗn chiến bị công an phát hiện

Tiến hành xác minh, kiểm tra hành chính một hộ gia đình ở Ấp 7, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng đã phát hiện trong nhà có tàng trữ các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ, gồm: 5 dao tự chế, 1 gậy sắt 3 khúc, 1 còng số 8 và 1 súng tự chế bắn đạn bi (đã hỏng).

Qua làm việc, công an xác định toàn bộ số vũ khí và công cụ hỗ trợ trên do 4 thanh niên chuẩn bị để giải quyết mâu thuẫn, bao gồm: P.T.D (19 tuổi), L.V.T (16 tuổi), H.T.Đ (SN 15 tuổi) và T.V.L (12 tuổi).

Các thanh thiếu niên này khai nhận đã gây gổ với một nhóm thanh niên khác trên mạng xã hội Facebook. Mục đích chuẩn bị vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ là để quay lại video, sau đó đăng lên mạng xã hội TikTok và Facebook nhằm thách thức, "thanh toán" lẫn nhau.

hon chien anh 2

Hung khí do nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị để đi hỗn chiến

Công an xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.T.D và L.V.T về hành vi "Tàng trữ, cất giấu vũ khí thô sơ nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng hoặc cố ý gây thương tích cho người khác."

Đối với H.T.Đ và T.V.L (do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm xử phạt vi phạm hành chính theo quy định), Công an xã không áp dụng xử phạt hành chính mà lập biên bản ghi nhận sự việc, mời phụ huynh đến phối hợp giáo dục. Đồng thời, yêu cầu các em và gia đình cam kết không tái phạm.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM

hỗn chiến hung khí mâu thuẫn mạng Đồng Nai

