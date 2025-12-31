Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Ngày 31/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1969, quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Trước vụ án này, Nguyễn Văn Đài có 2 tiền án, gồm: Bản án hình sự phúc thẩm số 1037/2007/HSPT ngày 27/11/2007 của Tòa Phúc thẩm, Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 88, Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích); Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2018/HS-ST ngày 5/4/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bản án có hiệu lực pháp luật; Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo Quyết định số 207/2018/QĐ-CA ngày 7/6/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

Bị cáo Nguyễn Văn Đài. Ảnh: TTXVN phát.

Tổng hợp hình phạt còn lại của Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2018/HS-ST là 12 năm 6 tháng 8 ngày tù, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 29 năm 6 tháng 8 ngày tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án. Về hình phạt bổ sung, Hội đồng xét xử tuyên phạt quản chế bị cáo Nguyễn Văn Đài với thời hạn 5 năm. Tổng hợp với hình phạt bổ sung, phạt quản chế 5 năm tại Bản án số 117/2018/HS-ST, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt bổ sung chung cho cả hai bản án là phạt quản chế bị cáo 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Đài bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã theo Quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 5/12/2025. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kêu gọi bị cáo Nguyễn Văn Đài ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Đến nay, bị cáo Đài không ra đầu thú, Tòa án đã căn cứ quy định pháp luật và tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo Đài.

Trước đó, các cơ quan tố tụng đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật về việc kết thúc điều tra, ra cáo trạng truy tố, đưa vụ án ra xét xử… đối với bị cáo Nguyễn Văn Đài.

Để đảm bảo quyền được bào chữa cho bị cáo theo quy định của pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Đài tại phiên tòa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trong thời gian từ ngày 21/7/2025 đến ngày 7/11/2025, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng 9 tài khoản, kênh để làm, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong số các bài viết, video clip do Nguyễn Văn Đài đăng tải trên mạng xã hội, có 11 video và 1 bài viết đã được kết luận có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Các cơ quan tố tụng kết luận, hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bản án sơ thẩm xác định cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa; gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội, gây hoang mang lo lắng bất bình trong quần chúng nhân dân. Do vậy, việc đưa bị cáo ra xét xử trước pháp luật và xử lý nghiêm khắc là cần thiết, nhằm giáo dục, cảnh báo và phòng ngừa chung.