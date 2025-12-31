Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đem 15 tấn điều của công ty đi thế chấp lấy hơn 1,9 tỷ đồng

  • Thứ tư, 31/12/2025 16:52 (GMT+7)
Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1987, thường trú tại khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Nguyễn Thị Kim Anh là nhân viên làm việc tại Phòng kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Huy Trí, địa chỉ tại khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 16/4/2025, công ty giao cho Nguyễn Thị Kim Anh số lượng 350 bao điều với tổng trọng lượng 15 tấn, giá trị hơn 2,8 tỷ đồng để chuyển đến cơ sở bắn màu tiến hành xử lý bắn size, bắn màu đối với lô hàng trên.

Dem 15 tan dieu, Thuong mai Huy Tri, cong ty Huy Tri, Doanh nghiep Huy Tri, Giam doc Huy Tri anh 1

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh.

Tuy nhiên, sau khi nhận hạt điều, Kim Anh không chuyển giao cho cơ sở bắn màu mà chiếm đoạt toàn bộ số hạt điều trên đem đi thế chấp với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Khi phát hiện sự việc, Công ty Huy Trí nhiều lần liên hệ với Kim Anh để yêu cầu trả lại số hạt điều trên, nhưng Kim Anh chỉ hứa hẹn mà không thực hiện.

Ngoài ra, Kim Anh lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Huy Trí, nhiều lần tạm ứng tiền của công ty để nhập hạt điều nhân trắng với tổng số tiền trên 5,8 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Kim Anh không nhập hàng như thỏa thuận mà chiếm đoạt hết số tiền trên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra đang điều tra để xử lý.

Nguyễn Cảnh/Công an nhân dân

