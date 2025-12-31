Trộm 1 tỷ đồng rồi lấy 500 triệu mua quà tặng bạn gái

Ngày 31/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo trình báo, sáng 22/12, chị Phạm Thị Thu Tr. ( SN 1984, thường trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) để trong cốp môtô số tiền hơn 1 tỷ đồng , 11 chỉ vàng 9999, 1 đôi bông bằng vàng trắng, 1 giấy chứng nhận sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm cùng các loại giấy tờ tùy thân khác.

Sau khi gửi xe tại nhà giữ xe khu B tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để khám bệnh, đến 15h20 cùng ngày, khi chị Tr. lấy xe ra về, thì phát hiện các tài sản trong cốp xe nói trên đã bị mất nên đến Công an phường Tam Hiệp trình báo.

Đối tượng Đỗ Văn Được cùng tang vật.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tam Hiệp tiến hành xác minh, truy xét, khám nghiệm hiện trường, kiểm tra trên hệ thống camera giám sát, thu thập chứng cứ làm rõ đối tượng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hòa 3, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã thực hiện hành vi trộm cắp.

Sau 1 tuần truy bắt, đến 18h ngày 28/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Biên Hòa bắt giữ đối tượng Đỗ Tấn Được, thu giữ toàn bộ tài sản trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Tấn Được khai nhận thường xuyên đi lòng vòng các bệnh viện trên địa bàn để khảo sát và chờ nạn nhân sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp. Sáng 22/12, Được điều khiển môtô đi đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trộm cắp tài sản trong cốp xe của chị Tr.

Sau khi trộm cắp tài sản, Được điều khiển xe đi đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất gửi xe rồi đi bộ ra đường bắt xe ôm đi đến khu vực ngã ba Bình Đa, thuộc phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, vào tiệm mua bán xe cũ mua 1 môtô khác để di chuyển, sau đó điều khiển xe về nhà và đem các tài sản cất giấu.

Tối cùng ngày, Được lấy số tiền khoảng hơn 500 triệu đồng cùng bạn gái tiêu xài và mua quà tặng. Đến sáng 28/12/2025, Được bắt xe về lại tỉnh Đồng Nai thì bị bắt giữ.

Được cũng khai nhận trong sáng 22/12, đã thực hiện hành vi trộm cắp tại 3 bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Nhi Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.