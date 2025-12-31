Người phụ nữ cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 200 tỷ

Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ quy mô lớn.

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1978, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây quy mô lớn, tổng giá trị giao dịch hơn 200 tỷ đồng .

Nguyễn Thị Thu Thảo bị khởi tố. Ảnh: C.A.

Theo đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, đấu tranh với tội phạm kinh tế, đặc biệt là hành vi mua bán hóa đơn gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn hơn 200 tỷ đồng . Qua đó, các đối tượng thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng .

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng; đồng thời tổ chức khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc, thu giữ nhiều hồ sơ, chứng từ, thiết bị điện tử và tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cách đây 10 ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Nguyễn Tường Thi (SN 1985, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thi là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 38 ngày 6/3/2025 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực khoáng sản, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng nhận thấy Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh có hành vi xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền trước thuế hơn 80 tỷ đồng .

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và tiến hành khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Lan (SN 1987, trú, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, đối tượng chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Tường Thi đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT ban hành quyết định truy tìm đối tượng trên toàn quốc.

Ngày 19/12, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng Thi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Một tổ công tác được cử đi xác minh, truy vết. Tuy nhiên, khi lực lượng đến nơi, đối tượng đã bỏ trốn.

Với quyết không để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Tổ công tác tiếp tục rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định Thi đang trên đường trốn sang địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Cẩm Thanh, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, áp giải đối tượng Nguyễn Tường Thi về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Tường Thi là đối tượng chủ mưu thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh nhằm xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị khoảng 90 tỷ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.