Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua kinh doanh đa cấp

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

Quá trình đấu tranh, xác định, các đối tượng đã lập công ty, trang web trên Internet để kêu gọi đầu tư tiền kỹ thuật số qua đó chiếm đoạt hơn 175 tỷ đồng của hơn 1.000 người trên cả nước. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trên, Công an TP Hải Phòng đã được Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen.

Thành công nổi bật của chuyên án là sự chủ động, phát hiện sớm khi sàn giao dịch đang hoạt động, bắt giữ kịp thời các đối tượng cầm đầu, thu giữ và phong tỏa nhiều ví điện tử, vật chứng quan trọng, phục vụ điều tra mở rộng vụ án.

Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên được phần lớn tài sản là tiền của các nhà đầu tư, qua đó ngăn chặn việc tẩu tán tài sản… Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các vụ án kinh tế, nhằm đảm bảo khả năng thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả và trả lại cho các bị hại. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp thu hồi tài sản mà còn ngăn chặn thêm nhiều người khác tiếp tục bị lừa đảo.

Miếng "bánh vẽ" về tương lai của đồng tiền ảo

Giữa năm 2025, doanh nghiệp và người dân TP Hải Phòng bàn tán nhau về một dự án đồng tiền kỹ thuật số: Dự án Luxkingtext.com; đồng tiền kỹ thuật số (mã coin LKT) và website cùng tên của dự án. Các dự án được quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, đưa ra nhiều thông tin hấp dẫn về khả năng sinh lời cao…

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các kênh đầu tư truyền thống tiềm ẩn nhiều rủi ro thì mức lợi nhuận hấp dẫn của dự án khiến nhiều người hám lợi, dễ bị lôi kéo, thu hút đông đảo người dân tham gia đầu tư. Có điều, một số trường hợp sau khi tham gia đầu tư vào dự án trên thì bị vướng vào một số điều khoản vô lý như hệ thống không cho rút tiền…

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng hỏi cung đối tượng Nguyễn Đức Binh.

Anh N.V.P (ở tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) bức xúc kể lại: Qua giới thiệu của một người bạn ở Hà Nội, anh biết đến dự án tiền kỹ thuật số có tên Luxkingtech. Trước khi anh đầu tư, các đối tượng đã quảng cáo, hứa hẹn trong tương lai đồng tiền sẽ có giá trị cao, có thể sử dụng để trao đổi, mua sắm hàng hoá, du lịch… Ngoài ra, khi coin tăng giá, nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận.

Vào thời điểm này, anh P chưa hiểu sâu về thị trường tiền ảo nhưng trước những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn như được chia lợi nhuận từ đồng tiền điện tử, có nhiều cơ hội để tham gia vào hệ sinh thái của công ty…, anh P đã cùng người thân trong gia đình gom tiền nhà và vay mượn bạn bè để đầu tư.

Sau khi dốc toàn bộ vốn liếng vào dự án, anh tìm hiểu trên các trang kiến thức về thị trường tiền điện tử mới biết đồng tiền này không có giao dịch. Lúc này, anh P tá hỏa vội tìm cách liên hệ với các đối tượng trong đường dây, nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn. Sau đó, các đối tượng chặn liên lạc và khóa luôn tài khoản giao dịch của anh.

"Tôi mong cơ quan Công an thu hồi tài sản và trả lại tiền cho các nhà đầu tư như chúng tôi. Đây cũng là bài học rất lớn cho những người sau này tham gia đầu tư vào thị trường tiền điện tử…", anh N.V.P chia sẻ.

Tương tự như anh P, chị N.T.H (trú tại Hải Phòng) cũng rơi vào cảnh tương tự. Theo lời chị H, qua một người bạn ở Hà Nội, chị H được tư vấn, giới thiệu về dự án tiền kỹ thuật số có tên Luxkingtech, đồng thời được khuyến khích tham gia đầu tư. Ban đầu là đầu tư "cho vui" với số điền đầu tư ban đầu khoảng 3.000 USD …

Sau đó, các đối tượng thuyết phục nên chị H tiếp tục đầu tư thêm một khoản tiền không nhỏ. Trong quá trình này, các đối tượng cũng hứa hẹn đến năm sau, khi dự án trở thành "hot trend" thì giá sẽ tăng gấp 4-5 lần. Khi đó, chị H nghĩ khoản lợi nhuận trên sẽ giúp có một khoản tích lũy để nuôi các con ăn, học nên đã tin theo.

Chị cho biết: "Theo lời giới thiệu của các đối tượng thì hàng tuần, hệ thống sẽ trả coin về các ví cá nhân. Đồng thời, sau 3 tháng sẽ có thể giao dịch được… Song trên thực tế thì ngược lại, tôi và một số nhà đầu tư không rút được tiền và các tiền ảo đó cũng không giao dịch được. Sau vài tháng, thấy tình hình có dấu hiệu bất ổn, tôi quyết định dừng đầu tư thì phía bên kia khóa luôn ví coin của tôi", chị H bức xúc kể lại.

"Số tiền này, ban đầu tôi dự định dùng để đầu tư vào bất động sản, tích lũy cho tuổi già. Thậm chí, tôi giấu chồng về khoản đầu tư này… Tôi không ngờ người quen lại có thể lừa mình như vậy…", chị H nghẹn ngào kể lại.

"Những buổi hội thảo thì tổ chức rất hoành tráng, làm rất bài bản, nhìn vào thấy đông người, thấy chuyên nghiệp nên ai cũng tin", chị T (trú tại Hải Phòng) cho biết.

Lý giải về việc rơi vào các "bẫy" của các đối tượng, chị T cho biết: Họ còn đánh đúng vào thời điểm nhạy cảm, như lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên, họ gắn dự án với đồng tiền, với xu hướng đó, đánh trúng tâm lý người tham gia. Thời điểm đó đồng coin đang được nói là phát triển, nhiều người tham gia lắm. Ai cũng nghĩ là dự án có bài bản, có tương lai, nên không hề nghĩ đó là lừa đảo. Nhưng chỉ đến khi vào rồi, đầu tư vài lần, dính đến số tiền lớn, như vài nghìn đô, lúc đó mới bắt đầu nhận ra thì đã muộn rồi.

Đó chỉ là một số trong hàng nghìn trường hợp đã tham gia vào dự án tiền kỹ thuật số có tên Luxkingtech. Với việc hứa hẹn tương lai đồng tiền điện tử LKT sẽ được đưa lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế lớn; việc tổ chức quảng bá rầm rộ trên các nền tảng xã hội như Facebook.

Cùng với đó là các hội thảo có quy mô hoành tráng… và việc xây dựng hình ảnh "thành đạt", khoe xe sang, cuộc sống giàu có trên mạng xã hội khiến nhiều người tò mò, tin tưởng và tham gia mà không hiểu rõ bản chất của các sàn tiền ảo này. Bởi thế, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng nghìn người tham gia đầu tư vào dự án này; ngoài TP Hải Phòng còn nhiều nhà đầu tư ở các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước, với số tiền đặc biệt lớn.

Từ dấu hiệu nghi vấn về ổ nhóm kinh doanh đa cấp

Trước đó, qua triển khai và thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn TP Hải Phòng và công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện hoạt động quảng cáo trên các nền tảng Facebook, kêu gọi đầu tư dự án tiền kỹ thuật số có tên Luxkingtech (mã coin: LKT) và website dự án là https://luxkingtech.com.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Lê Đức Thành, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Phó giám đốc Công an thành phố, các trinh sát đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình. Qua triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và thu thập các thông tin có liên quan đến dự án trên tại địa bàn TP Hải Phòng, các trinh sát xác định các đối tượng của dự án trên có hoạt động lôi kéo người dân trên địa bàn TP Hải Phòng và một số địa phương khác tham gia đầu tư vào dự án. Trụ sở hoạt động đặt tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế PeaceFul, có địa chỉ số 63 Nông Vụ, phường Long Biên, TP Hà Nội.

"Nhóm đối tượng phát triển thị trường của dự án quảng cáo qua mạng xã hội Facebook; tổ chức hội thảo hứa hẹn tương lai đồng tiền điện tử "LKT" sẽ được đưa lên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế lớn, có thể sử dụng để mua sắm hàng hóa, đi du lịch.

Tuy nhiên, đến thời điểm xác minh, các thông tin do nhóm đối tượng đưa ra đều chưa có thật, chủ yếu tạo niềm tin để lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư và để lấy tiền người tham gia sau trả cho người tham gia trước...", Thượng tá Vũ Xuân Bảo, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết.

Chân dung "ông trùm" trong đường dây

Ban chuyên án đã bám sát mọi di biến động của các đối tượng để kịp thời thu thập chứng cứ. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Binh, tên gọi khác là Bình (SN 1982, ở tại phường Thành Đông, TP Hải Phòng); Nguyễn Văn Luyện (SN 1984, ở tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) và Ngô Mạnh Cường (SN 1982, trú tại Hà Nội).

Nói về những khó khăn trong quá trình phá án, Thượng tá Phạm Minh Quang, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng, cho biết: Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng trong ổ nhóm có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó như thành lập công ty và thuê văn phòng tại Singapore. Sau đó, quay video, chụp hình đăng tải lên mạng xã hội nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư rằng công ty này có thật, được cấp phép và hoạt động hợp pháp.

Đại tá Lê Đức Thành, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng, Trưởng ban chuyên án, chỉ đạo việc phá án.

Thượng tá Quang cho biết: Bản chất mô hình hoạt động này là kinh doanh đa cấp trá hình, lấy tiền của người sau trả cho người trước. Các hợp đồng đầu tư được thiết kế rất tinh vi, nhà đầu tư chỉ rút được một phần rất nhỏ, còn phần lớn thì bị khóa tài khoản hoặc bị thao tác lỗi, không thể rút tiền. "Hoa hồng" vẫn được trả đều đặn trong giai đoạn đầu nên nhà đầu tư lầm tưởng dự án hoạt động hiệu quả, có thanh khoản…

Đặc biệt, các nhà đầu tư không hề biết tiền mình chuyển đi được sử dụng vào mục đích gì. Toàn bộ tiền được chuyển về ví tổng của các đối tượng, sau đó bị rút ra để chiếm đoạt, chỉ để lại một phần nhỏ nhằm duy trì việc trả hoa hồng cho hệ thống. Do các đối tượng che giấu rất tinh vi, sàn giao dịch chưa bị "sập", nên nhiều nhà đầu tư không phát hiện ra bản chất lừa đảo của vụ việc các đối tượng.

Với quyết tâm phá án, thu hồi tài sản cao nhất trả lại cho người bị hại, các thành viên của ban chuyên án đã ngày, đêm bám sát mọi di biến động của các đối tượng để kịp thời thu thập chứng cứ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Binh câu kết với nhiều đối tượng khác kêu gọi người dân trên địa bàn TP Hải Phòng và ở nhiều địa bàn các tỉnh, thành phố khác trên cả nước tham gia đầu tư vào dự án trên.

Ngày 30/12/2025, khi đã thu thập được đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của Binh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo đề xuất đồng chí Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án "Đấu tranh nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản qua đồng tiền kỹ thuật số Luxkingtech" và phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố để đấu tranh chuyên án.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các trinh sát đã bước đầu dựng được chân dung và vai trò của các đối tượng trong ổ nhóm. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 7/1/2026, các lực lượng phối hợp nói trên đã huy động 80 CBCS chia thành 10 tổ công tác tiến hành triệu tập những người liên quan.

Trong đó có Nguyễn Văn Luyện; vợ Luyện là Nguyễn Thị Hương Ly (SN 2001, ở tại Garden City, phường Long Biên, TP Hà Nội) và Nguyễn Đức Binh thuộc nhóm đối tượng cầm đầu, đồng thời là đối tượng F0 ngay dưới Luyện, Ly, quản lý một nhóm các đối tượng nhân viên phát triển thị trường của dự án; Ngô Mạnh Cường (SN 1982, trú tại phường Thanh Xuân Trung, TP Hà Nội)…

Lời khai ban đầu

Khoảng cuối năm 2022 đầu năm 2023, Luyện thuê Nguyễn Ánh Dương (SN 1986, ở tổ 10, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thái (SN 1979, ở tại Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) với chi phí là 500 triệu đồng để xây dựng hệ thống của dự án Luxkingtech; trang web https://luxkingtech.com để các nhà đầu tư tạo tài khoản tham gia đầu tư, theo dõi tài sản và lợi nhuận, hoa hồng từ dự án, đồng thời các đối tượng điều hành có thể sử dụng tài khoản "admin" để mở khóa gói đầu tư, duyệt các lệnh chuyển tiền, đổi tiền,... do các nhà đầu tư đặt lệnh.

Do chính sách pháp luật tại Việt Nam chưa công nhận các loại tiền điện tử, Luyện đã thuê người thành lập Công ty Luxkingtech Pte, Ltd, thuê người làm giám đốc và đặt văn phòng đại diện tại Singapore để niêm yết lên sàn Coinw.com. Ban đầu, Luyện chỉ đạo Nguyễn Ánh Dương, Nguyễn Văn Thái lập trình để tạo ra nguồn cung là 80 triệu đồng LKT bằng cách chuyển đến ví điện tử.

Nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư vào dự án Luxkingtech, Luyện thành lập Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế PeaceFul (địa chỉ tại 63 Nông Vụ, phường Long Biên, TP Hà Nội) và giao cho Nguyễn Đức Binh đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật. Luyện chỉ đạo cấp dưới kêu gọi nhà đầu tư và đưa ra các gói đầu tư.

Tiền các nhà đầu tư được chuyển vào ví điện tử của dự án do Luyện quản lý. Từ khoảng tháng 12/2024 đến nay, Luyện đã rút tiền từ trong ví điện tử của dự án ra để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ. Đối với các token LKT, Luyện tập trung phần lớn lượng LKT trong các ví điện tử do Luyện quản lý nhằm khống chế lượng LKT giao dịch trên thị trường nhằm tạo sự khan hiếm và thao túng giá của đồng LKT trên thị trường.

Trao đổi với phóng viên, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng Ngô Quang Tuấn cho biết: Các đối tượng đưa ra nhiều cam kết, hứa hẹn nên nhiều nhà đầu tư vẫn tin rằng tiền của mình chưa bị mất, bởi khi kiểm tra trên hệ thống thì số dư vẫn hiển thị. Điều này, gây khó khăn cho công tác điều tra, bởi trong quá trình lấy lời khai, nhiều bị hại cho rằng bản thân chưa bị thiệt hại. Tuy nhiên, trên thực tế, số tiền mà các nhà đầu tư nạp vào đã bị các đối tượng can thiệp kỹ thuật và rút ra khỏi hệ thống, chỉ còn hiển thị số dư ảo.

Đến nay, cơ quan điều tra đã phối hợp với Viện KSND TP Hải Phòng để làm rõ bản chất vụ việc, đồng thời rà soát toàn bộ dòng tiền, xác định các tài sản mà các đối tượng đã sử dụng tiền chiếm đoạt để mua nhà, mua xe và đầu tư vào các dự án đứng tên cá nhân Nguyễn Văn Luyện. Qua dữ liệu trích xuất, xác định các đối tượng đã rút khoảng 7- 8 triệu USD và không sử dụng số tiền này để phát triển dự án đồng tiền LKT như đã cam kết.