Thủ đoạn chiếm đoạt 318 tỷ đồng của hàng loạt 'giám đốc bình phong'

Quá trình điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 318 tỷ đồng của một ngân hàng, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ thủ đoạn tinh vi của các đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 9 đối tượng gồm Hà Thị Thương (SN 1981, trú tại xã Phù Đổng, Hà Nội), Trần Thị Phương Loan (SN 1986; trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội), Lương Ngọc Thoan (SN 1981; trú tại phường Việt Hòa, Hải Phòng), Đồng Thế Lực (SN 1993; trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987; trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội), Mai Long (SN 1980; trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Lương Huy Hoàng (SN 1998; trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984; trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thành Nam (SN 1976; trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định, lệnh đối với bị can.

Khởi tố 9 đối tượng

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn trình báo của một ngân hàng, tố giác Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành (Công ty Hoàng Thành) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 318 tỷ đồng thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng tại một ngân hàng, xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024.

Qua quá trình điều tra, xác minh, Ban chuyên án đã từng bước bóc tách, làm rõ bản chất vụ việc, phương thức, thủ đoạn phạm tội và vai trò của các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định vụ việc không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, mà là vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, được các đối tượng chủ động xây dựng, chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Ngay từ ban đầu, các đối tượng không có mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mà lợi dụng cơ chế tín dụng để chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nội khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời cá thể hóa rõ vai trò, hành vi của từng nhóm đối tượng, gồm: Đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực tế; Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; Nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực tiếp vận hành, luân chuyển dòng tiền.

Cơ quan điều tra lấy lời khai các đối tượng liên quan vụ việc.

Cụ thể, 9 bị can đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ, trong đó Công ty Hoàng Thành (MST: 0102758466) giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng các doanh nghiệp liên quan gồm Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội (MST: 0108704019); Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát (MST: 0110097192); Công ty TNHH MTV Phương Nam 168 (MST: 0110097185); Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình (MST: 2803041423); Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa (MST: 2802884371) và Công ty TNHH MTV 366 (MST: 2802884364)… Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Lộ sáng vai trò của từng "mắt xích"

Song song với đó, nhóm cá nhân liên quan được các đối tượng chủ mưu bố trí, phân công vai trò cụ thể, gồm: Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực. Lương Ngọc Thoan; Đồng Thế Lực; Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, Lương Huy Hoàng là các Giám đốc đứng tên pháp nhân "bình phong", thực hiện việc ký khống hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân; Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành và các công ty “bình phong”.

Hành vi của các cá nhân nêu trên có mối liên hệ chặt chẽ, thống nhất ý chí, là các mắt xích quan trọng trong việc thực hiện, che giấu và hoàn tất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với VKSND TP Hà Nội; Các Phòng nghiệp vụ CATP và các Cơ quan chức năng có liên quan như Ngân hàng Nhà nước; Cơ quan Thuế; Cơ quan đăng ký kinh doanh; Các Tổ chức tín dụng và Ngân hàng…, bảo đảm việc đánh giá chứng cứ, xác định tội danh và ban hành các quyết định tố tụng được thực hiện thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Qua kết quả điều tra ban đầu, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và VKSND TP Hà Nội xác định hành vi phạm tội của các đối tượng có tính chất phức tạp, liên hoàn, ngoài hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn phát sinh dấu hiệu của các tội phạm về rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung làm rõ đầy đủ bản chất các hành vi, cá thể hóa trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân, tổ chức, đồng thời xác minh, truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có, bảo đảm việc xử lý vụ án toàn diện, triệt để, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, gắn với yêu cầu thu hồi tài sản cho Nhà nước và tổ chức tín dụng, bị hại.