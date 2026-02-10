Nữ quái trốn truy nã với vỏ bọc nhân viên quán karaoke

Theo hồ sơ, ngày 5/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Lệ về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Phan Thị Lệ.
Đối tượng Phan Thị Lệ.
Qua công tác nắm tình hình tại Cụm địa bàn số 6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trong một quán karaoke trên địa bàn xã Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) dưới vỏ bọc là nhân viên.
Ngày 7/2, Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ thành công đối tượng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.
