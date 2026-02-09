Bắt chủ công ty sản xuất sơn nước Jotun giả lớn nhất Đà Nẵng

Lê Thái Bình - chủ Công ty Bảo Ngọc Global - bị bắt vì hành vi sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường Jotun giả.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường Jotun giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

3 đối tượng trong đường dây sản xuất sơn Jotun giả. Ảnh: CA.

Trước đó, qua phản ánh của quần chúng Nhân dân và một số đơn vị thi công xây dựng, Công an TP Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều sản phẩm sơn nước, bột trét tường mang nhãn hiệu Jotun được chào bán với giá rất rẻ, thấp hơn cả giá phân phối của đại lý chính hãng, có dấu hiệu là hàng giả, chất lượng không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tập trung xác minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Bảo Ngọc Global là đơn vị nổi lên trong việc chào bán các sản phẩm sơn nước, bột trét tường Jotun với mức giá bất thường. Đáng chú ý, công ty này không phải là đại lý được ủy quyền phân phối của hãng Jotun nhưng vẫn cung ứng số lượng lớn sản phẩm ra thị trường.

Nhận định có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.

Qua đó xác định, Công ty Bảo Ngọc Global do Lê Thái Bình (42 tuổi) và vợ là Mai Thị Thanh Sơn (42 tuổi) làm chủ; Lê Thành Nhân (31 tuổi) là nhân viên trực tiếp tham gia hoạt động vi phạm.

Các đối tượng đặt mua vỏ thùng sơn nước, bao bì bột trét tường mang nhãn hiệu Jotun từ các tỉnh phía Bắc, đưa về kho tập kết, dán tem truy xuất nguồn gốc giả. Sau đó, các đối tượng pha trộn sơn Jotun chính hãng với các loại sơn khác theo tỷ lệ riêng, đổ vào thùng, đóng nắp, hoàn thiện sản phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 9/2, Ban chuyên án quyết định phá án, triển khai đồng loạt 3 tổ công tác tiến hành bắt giữ, khám xét trụ sở, kho hàng và showroom của Công ty Bảo Ngọc Global, thu giữ hơn 5 tấn thành phẩm sơn nước, bột trét tường Jotun giả cùng hàng nghìn vỏ thùng, tem nhãn, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng giả.

Dưới sự kiểm sát, phối hợp chặt chẽ của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 – Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thái Bình; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Thị Thanh Sơn và Lê Thành Nhân để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.