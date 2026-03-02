Làm gì để tránh cuộc gọi đòi nợ, đe dọa khi vay tín dụng tiêu dùng?

Nhiều người có liên quan đến vay tài chính tiêu dùng gần đây nhận được các cuộc gọi đòi nợ mang tính chất quấy rối, đe dọa.

Chị Nguyễn Thị T (Long Biên, Hà Nội) cho hay con trai chị vay tiêu dùng từ 2 ứng dụng (app) trên điện thoại. Sau khi biết khoản vay này, chị T liên tục nhận được các cuộc gọi quấy rối, đòi nợ. Cùng với chị T, bạn gái của con trai chị T cũng bị làm phiền bởi các cuộc gọi tương tự.

"Con trai tôi đã lớn, đủ chịu trách nhiệm với hành động của mình. Không hiểu vì lý do gì mà các cuộc gọi quấy rối nhắm đến tôi và người thân của cháu. Nhiều hôm đêm khuya cũng bị đe dọa", chị T chia sẻ.

Người dân cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định vay tiêu dùng.

Tương tự trường hợp của chị T, anh H. (Hà Đông- Hà Nội) cũng cho hay: "Có thời điểm, tôi bị quấy nhiễu ngày đêm vì các khoản vay tiêu dùng của người thân. Tôi không phải người thực hiện các hoạt động này nhưng lại bị gọi tên".

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, cơ quan này gần đây liên tiếp nhận được phản ánh của người tiêu dùng về việc bị quấy rối, đe dọa từ các tổ chức cho vay tiêu dùng, dù chính họ không phải người thực hiện các giao dịch này.

Để bảo vệ quyền lợi của mình và người thân, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng cần chủ động tìm hiểu thật kỹ, tham khảo và nghiên cứu các nội dung, thông tin liên quan hình thức giao dịch mà mình sẽ tham gia trước khi quyết định ký kết hợp đồng; Lựa chọn các tổ chức tín dụng có cấp phép từ cơ quan nhà nước, có dịch vụ và kết quả chăm sóc khách hàng uy tín, được đánh giá cao.

Đối với các sản phẩm vay tiêu dùng, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ, không nên đăng ký khoản vay quá khả năng chi trả của bản thân; có kế hoạch rõ ràng trong việc cân đối chi tiêu để thanh toán các khoản vay theo kỳ hạn, nghiêm túc sử dụng số tiền đúng mục đích, trả đúng hạn theo quy định tại hợp đồng giữa các bên, nhằm tránh việc trả nợ quá hạn và các khoản lãi phát sinh hoặc mất khả năng thanh toán nợ.

Đối với các tổ chức tín dụng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia nhấn mạnh trách nhiệm của các đơn vị này theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Cụ thể là các tổ chức này cần thông tin liên quan đến phí, chi phí sử dụng… liên quan đến sản phẩm, dịch vụ theo quy định;

Cảnh báo sớm với người tiêu dùng về dịch vụ có khả năng gây rủi ro, ảnh hưởng xấu đến tài sản, quyền lợi của người tiêu dùng. Điều này rất quan trọng trong dịch vụ cho vay tiêu dùng, các sản phẩm tài chính phức tạp.

Đồng thời, bảo vệ thông tin của người tiêu dùng, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm, liên quan đến hiện trạng giao dịch của người tiêu dùng; Tổ chức tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng.

"Nghiêm cấm thực hiện các hành vi quấy rối người tiêu dùng thông qua hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp trái với ý muốn của người tiêu dùng để giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh, đề nghị giao kết hợp đồng hoặc có hành vi khác gây cản trở công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng.

Các tổ chức tín dụng cần nghiêm túc tuân thủ đầy đủ, chính xác quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tránh các hành vi quấy rối, đe dọa người tiêu dùng trong quá trình thu hồi nợ, các hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn gây méo mó cạnh tranh, làm suy giảm niềm tin thị trường", Ủy ban Cạnh tranh quốc gia nhấn mạnh.