Cựu Bộ trưởng Y tế Kim Tiến 'gật đầu' sau lời đề nghị của bà chủ AIC

Để được thi công nhiều gói thầu về xử lý nước thải, khí thải, thiết bị tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2), bà chủ Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đặt vấn đề và được cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến "gật đầu" đồng ý.

Tại kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị can liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) xác định, có 2 bị can phạm tội "Nhận hối lộ". Đó là Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Hai cựu cán bộ nêu trên của Bộ Y tế bị xác định đã thỏa thuận ăn chia 5% giá trị thanh toán trước thuế với các nhà thầu thi công Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2).

Bà chủ Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Một trong những đơn vị đã chi tiền 5% là Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty AIC) của bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đã bị xét xử vắng trong nhiều vụ án do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đã bị tuyên phạt tổng mức án 30 năm tù.

Kết luận điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan thể hiện, Nguyễn Thị Thanh Nhàn từng liên hệ, đề nghị cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho Công ty AIC được tham gia vào gói thầu xử lý nước thải, rác thải, khí thải và sau này vào cung cấp trang thiết bị y tế khi dự án xây dựng hoàn thành.

Đương kim Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (khi ấy) liền nói lại việc này với cấp dưới là bị can Nguyễn Chiến Thắng và nhấn mạnh Công ty AIC muốn làm gói thầu rác thải, nước thải, khí thải nhưng phải lưu ý giá sẽ rất cao.

Sau đó, Nguyễn Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc Công ty AIC và cũng đã bị phạt tù) gặp gỡ, nhờ Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm tạo điều kiện cho doanh nghiệp của mình được tham gia gói thầu xử lý nước thải, rác thải, khí thải và sẽ cảm ơn số tiền 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Bị can Thắng tìm hiểu thấy thiết bị của Công ty AIC có công nghệ tốt và giá không quá cao, nên đã báo cáo lại với bị can Nguyễn Thị Kim Tiến. Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn vì thế được thực hiện gói thầu này.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Tháng 11/2016, bị can Nguyễn Chiến Thắng và Liên danh Công ty AIC - Công ty Cổ phần Mopha ký 2 hợp đồng về 2 gói thầu với tổng trị giá 140 tỷ đồng . Đến ngày 31/12/2024, Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu này hơn 72 tỷ đồng .

Quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi được Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm tạm ứng, thanh toán, Nguyễn Hồng Sơn đã nhiều lần chi cho Nguyễn Chiến Thắng tổng số tiền 1,8 tỷ đồng .

Trường hợp khác cũng xin gói thầu tại Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2) là ông Nguyễn Tiến Sơn (Tổng giám đốc Công ty Công nghệ VFT thuộc VNPT). Vị này đến gặp Nguyễn Chiến Thắng trao đổi muốn được tham gia các gói thầu và mong muốn được tổ chức hội thảo tại Bộ Y tế để giới thiệu về năng lực, công nghệ của VNPT.

Được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến "gật đầu", VNPT sau đó đã tổ chức hội thảo. Sau hội thảo, bị can Tiến nhận thấy VNPT có thể đáp ứng được yêu cầu của 2 bệnh viện nên đồng ý về chủ trương cho doanh nghiệp của VNPT tham gia 2 gói thầu.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm Nguyễn Chiến Thắng giao cấp dưới phối hợp VNPT làm hồ sơ thầu đảm bảo VNPT được trúng 2 gói thầu với tổng trị giá 335 tỷ đồng .

Tính đến 31/12/2024, Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho Công ty Công nghệ VFT tổng cộng 135 tỷ đồng . Từ số tiền này, ông Nguyễn Tiến Sơn (Tổng giám đốc doanh nghiệp) đã "lại quả" cho Nguyễn Chiến Thắng 4,4 tỷ đồng .

Cũng theo Kết luận điều tra, ngoài 2 đơn vị nêu trên, hàng loạt doanh nghiệp khác tham gia thực hiện các gói thầu tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2) cũng chi tiền % cho Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế.

Những đơn vị này là Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) do ông Lê Tiến Ngọc là Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc chi nhiều lần tổng số hơn 14,6 tỷ đồng ; Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam do ông Hoàng Quốc Huy (Phó tổng giám đốc) chi nhiều lần tổng số hơn 13 tỷ đồng .

Tiếp đến là Công ty cổ phần Sông Hồng Hà do ông Nguyễn Bá Long (Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh) chi một lần 500 triệu đồng; Công ty Hatech do ông Trần Thanh Hiền làm Giám đốc chi nhiều lần tổng số 4 tỷ đồng .

Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng liên quan ông Lê Thiết Trung (Giảng viên Khoa Cầu đường thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) chi một lần số tiền 200 triệu đồng...