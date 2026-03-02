Làm rõ vụ nổ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết CSĐT đang xác minh làm rõ vụ nổ xảy ra tại Phòng bệnh số E609, Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (địa chỉ số 299, Khóm 10, phường Nguyệt Hóa).

Kết quả điều tra ban đầu, sáng 27/2, tại Phòng bệnh số E609 Khoa Chấn thương chỉnh hình xảy ra vụ nổ làm một người bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nguyệt Hóa đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường tại khu vực xảy ra vụ việc.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, nơi xảy ra vụ việc.

Qua điều tra, khuya 26/2, N.T.N. (SN 1994, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) mang theo một hộp bánh đến Phòng E609 để thăm bệnh nhân L.M.L. (SN 2001, ngụ xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long) và ở lại đây đến sáng sớm hôm sau mới rời đi.

Khoảng 7h30 ngày 27/2, bà P.T.G. (SN 1979, mẹ ruột của L.) đến giường bệnh của L. và thấy có hộp bánh đặt dưới gầm giường.

Bà G. không biết của ai, nên đã nhặt lên định mở ra xem thì hộp bánh phát nổ. Vụ nổ làm bà G. bị thương nhẹ ở tay và chân.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tại Phòng E609 có 5 bệnh nhân. Các bệnh nhân được di chuyển an toàn, không ghi nhận thương vong.