Chủ tịch xã sẽ được phạt vi phạm đất đai lên đến 250 triệu đồng?

Theo dự thảo Nghị định Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến, sẽ bổ sung thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã theo hướng nâng mức phạt tiền tối đa lên đến 250 triệu đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo Bộ này, việc xây dựng Nghị định nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Đất đai 2024 và Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung); các nghị quyết, nghị định mới liên quan đến đất đai, cùng kế hoạch triển khai thi hành luật của Chính phủ và Bộ NN&MT.

Chủ tịch cấp xã sẽ được phạt vi phạm đất đai lên đến 250 triệu đồng?

Theo dự thảo, một trong những nội dung quan trọng là bổ sung Điều 3a quy định rõ nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, hành vi vi phạm phải được quy định trong Luật Đất đai và tại Nghị định; việc xác định hành vi phải do cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Dự thảo cũng làm rõ việc áp dụng mức xử phạt đối với đơn vị hành chính đặc khu tương đương cấp xã, phường, đồng thời quy định vợ, chồng hoặc nhiều người có chung quyền sử dụng đất khi vi phạm thì áp dụng xử phạt như một cá nhân, trừ trường hợp cùng thực hiện hành vi vi phạm.

Về xử phạt đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai, dự thảo sửa đổi theo hướng phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với các trường hợp thuộc diện phải đăng ký theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã theo hướng nâng mức phạt tiền tối đa lên đến 250 triệu đồng, đồng thời quy định thẩm quyền của lực lượng kiểm tra chuyên ngành, công chức địa chính cấp xã, kiểm lâm, công an nhân dân và quân đội nhân dân khi đang thi hành công vụ.

Như vậy, dự thảo đã nâng thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã so với Nghị định 123/2024/NĐ-CP.

Trước đây, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền ra quyết định phạt tiền tối đa 5 triệu đồng và thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện là phạt tiền tối đa 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định dự kiến điều chỉnh, thay thế một số cụm từ nhằm bảo đảm thống nhất với cơ cấu tổ chức bộ máy mới và hệ thống pháp luật hiện hành; bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp. Theo dự thảo, đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành hoặc đã thi hành xong trước thời điểm Nghị định có hiệu lực mà còn khiếu nại, sẽ áp dụng quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định để giải quyết.

Trước đó, tại buổi làm việc với Cục Quản lý đất đai về tiến độ xây dựng dự thảo Nghị định này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đã yêu cầu Cục rà soát kỹ các quy định liên quan đến thẩm quyền, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; đánh giá đầy đủ tác động chính sách, tuyệt đối không hợp pháp hóa các sai phạm về đất đai.

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2024/NĐ-CP được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.