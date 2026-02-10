Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ ở Lâm Đồng

  • Thứ ba, 10/2/2026 11:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một người đàn ông được người dân phát hiện tử vong trong phòng nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện trong nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Hải.

Theo thông tin ban đầu, tối 9/2, người dân phát hiện ông P.V.T. (SN 1976) nằm bất động trong phòng của một nhà nghỉ tại xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng. Qua kiểm tra, người dân xác định nạn nhân đã tử vong.

Tu vong, Trong nha nghi, Lam Dong anh 1

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Hải nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm. Được biết, trước đó, ông T. đến thuê phòng và lưu trú một mình.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã trưng cầu khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Thái Lâm/Tiền Phong

