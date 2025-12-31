Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Người phụ nữ sát hại chồng sa lưới sau 20 năm lẩn trốn

  • Thứ tư, 31/12/2025 20:34 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Ngày 31/12, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Bé (SN 1968).

Nguyễn Thị Bé tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác điều tra, rà soát địa bàn, Công an tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Lao Bảo phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Bé khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nguyễn Thị Bé có nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cũ), nay là xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình; quê quán tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (cũ).

Theo tài liệu điều tra, tháng 1/2000, Nguyễn Thị Bé bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian được áp dụng biện pháp tại ngoại, đối tượng đã bỏ trốn vào TP.HCM. Tại đây, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Thị Bé đã dùng dao đâm tử vong chồng là anh Ngô Văn H., rồi tiếp tục bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ án giết người được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý, đồng thời ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Bé về tội “Giết người”. Song song với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (cũ), nay là Công an tỉnh Ninh Bình, cũng ra quyết định truy nã đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Bé liên tục thay đổi nơi cư trú, sử dụng tên giả Hồ Thị Hương Liên và sau đó trốn sang Lào sinh sống nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Sau quá trình xác minh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, đối tượng Nguyễn Thị Bé đã bị bắt giữ an toàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/nguoi-phu-nu-sat-hai-chong-sa-luoi-sau-20-nam-lan-tron-post1809404.tpo

Minh Đức/Tiền Phong

Vợ giết chồng 20 năm Quảng Trị Nam Định Ninh Bình Nguyễn Thị Bé Vợ giết chồng

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

Đọc tiếp

Tuyen phat bi cao Nguyen Van Dai 17 nam tu hinh anh

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

12 giờ trước 18:31 31/12/2025

0

Ngày 31/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1969, quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bat giam doc va pho giam doc cong ty bat dong san o Dong Nai hinh anh

Bắt giám đốc và phó giám đốc công ty bất động sản ở Đồng Nai

12 giờ trước 18:17 31/12/2025

0

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Khắc Học (36 tuổi, xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai) là Phó giám đốc Công ty TNHH bất động sản Kiên Cường Phát và Trần Văn Kiên (38 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP.HCM) là Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Kiên Cường Phát để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý