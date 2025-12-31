Người phụ nữ sát hại chồng sa lưới sau 20 năm lẩn trốn

Ngày 31/12, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Bé (SN 1968).

Nguyễn Thị Bé tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác điều tra, rà soát địa bàn, Công an tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Lao Bảo phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Bé khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nguyễn Thị Bé có nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cũ), nay là xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình; quê quán tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (cũ).

Theo tài liệu điều tra, tháng 1/2000, Nguyễn Thị Bé bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian được áp dụng biện pháp tại ngoại, đối tượng đã bỏ trốn vào TP.HCM. Tại đây, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Thị Bé đã dùng dao đâm tử vong chồng là anh Ngô Văn H., rồi tiếp tục bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ án giết người được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý, đồng thời ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Bé về tội “Giết người”. Song song với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (cũ), nay là Công an tỉnh Ninh Bình, cũng ra quyết định truy nã đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Bé liên tục thay đổi nơi cư trú, sử dụng tên giả Hồ Thị Hương Liên và sau đó trốn sang Lào sinh sống nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Sau quá trình xác minh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, đối tượng Nguyễn Thị Bé đã bị bắt giữ an toàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.