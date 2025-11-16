Bắt 4 đối tượng đánh người, cướp xe dưới gầm cầu Bình Lợi

Công an TP.HCM vừa bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ đánh người cướp tài sản tại gầm cầu Bình Lợi. Tang vật thu giữ được là chiếc xe máy và ma túy.

Ngày 16/11, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã tạm giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Gai (37 tuổi, quê ở An Giang), Huỳnh Văn Lộc (37 tuổi, quê ở An Giang), Đậu Hoàng Huy (20 tuổi, quê ở Đắk Lắk) và Nguyễn Trúc Phương Nhàn (26 tuổi, quê ở Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

4 đối tượng bị công an bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, khuya 6/11, ông B.V.P (43 tuổi, sống lang thang) đến trình báo Công an phường Bình Lợi Trung (TP Thủ Đức cũ) trong tình trạng mang thương tích.

Theo trình báo của ông Phương, một nhóm người đánh và cướp tài sản của ông dưới khu vực gầm cầu Bình Lợi. Tài sản bị chiếm đoạt gồm một xe máy hiệu Air Blade và ví tiền bên trong có 1 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an phường Bình Lợi Trung đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc truy xét.

Đến trưa 8/11, tổ công tác đã xác định được nhóm nghi phạm và tiến hành bắt giữ Gai, Lộc, Huy và Nhàn tại một địa điểm ở phường Chợ Lớn (Quận 6 cũ), TP.HCM.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lực lượng chức năng đã thu giữ chiếc xe máy tang vật bị cướp. Cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ một túi nilon chứa tinh thể được xác định là ma túy Methamphetamine.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.