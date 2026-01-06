Người hối lộ khai bị cựu Cục trưởng Trần Việt Nga 'ngâm' hồ sơ

Nhóm bị cáo phạm tội đưa hối lộ cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm khẳng định: nếu không đưa tiền sẽ không được ký hồ sơ, thậm chí là bị "ngâm", bị bắt bổ sung nhiều lần không rõ lý do.

Chiều 6/1, phiên xét xử 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, tiếp tục xét hỏi đến nhóm phạm tội đưa hối lộ.

"Nếu được chọn tôi không bao giờ cảm ơn 8-10 triệu"

Bị cáo Đậu Thị Giang (lao động tự do) khai trong một lần cầm hồ sơ đến Cục An toàn thực phẩm làm dịch vụ cấp Giấy chứng nhận GMP đã gặp bị cáo Phùng Thị Thúy Hà (chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông). Được Hà hướng dẫn, hồ sơ hoàn thành đúng thời hạn, Giang "cảm ơn" Hà 500.000 đồng.

Theo bị cáo Giang, dưới thời cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, hồ sơ của Giang gửi trong khoảng 10 ngày được ký. Tuy nhiên, khi cựu Cục trưởng Trần Việt Nga lên "nắm quyền" mọi hồ sơ đều bị "ngâm" không rõ lý do dù bổ sung 5-6 lần.

"Tôi gặp chị Phùng Thị Thúy Hà hỏi thì được trả lời phải chờ 'cơ chế' từ chị Nga. Sau này, Hà nói thêm phải đưa tiền cảm ơn 2 triệu đồng mỗi bộ hồ sơ. Tôi trực tiếp mang 4 triệu lên phòng chị Nga để trên bàn, nói '2 hồ sơ của em đã đủ, chị xem xét giúp' và được ký ngay”, bị cáo Giang khai.

Giang cũng thừa nhận đã làm dịch vụ 332 hồ sơ cho doanh nghiệp, hưởng lợi 500.000 đồng mỗi bộ.

Trong khi, bị cáo Nguyễn Thị Vinh (lao động tự do) nói thẳng "nếu được lựa chọn bị cáo đưa 500.000 đồng cảm ơn chứ không bao giờ đưa 8-10 triệu một bộ hồ sơ".

Bị cáo Vinh làm doanh nghiệp tư nhân nhưng làm thêm dịch vụ xử lý hồ sơ cấp Giấy GMP với Cục An toàn thực phẩm để kiếm thêm thu nhập.

Theo bị cáo, thông thường mỗi hồ sơ Vinh nhận từ doanh nghiệp hơn 10 triệu đồng. Sau đó, dựa vào mối quan hệ từ trước, Vinh gặp các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm để hoàn thiện, đưa tiền theo "cơ chế". Mỗi hồ sơ thành công bị cáo được hưởng lợi 500.000 đồng.

"Nếu không nộp 'phí' liệu hồ sơ có hoàn thiện được không?", Chủ tọa hỏi. Bị cáo Vinh đáp "không thể".

Kết quả điều tra xác định bị cáo Vinh đã hối lộ tổng hơn 4,3 tỷ đồng cho cán bộ Cục An toàn thực phẩm để làm hồ sơ. Tiền hưởng lợi bị cáo sử dụng chi phí sinh hoạt cho gia đình.

Chủ tịch doanh nghiệp và dàn nhân viên đều vướng lao lý

Bị cáo Quách Thị Trà My (nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu hóa dược IPM) khai trước đây từng làm nhân viên Công ty Novaco, sau khi nghỉ việc chuyển sang công ty khác bị cáo làm thêm dịch vụ Giấy chứng nhận GMP và các Giấy tiếp nhận cho doanh nghiệp.

Tại Cục An toàn thực phẩm, bị cáo được chuyên viên gợi ý phải có "cơ chế" hồ sơ mới "trôi". Từ đó, Trà My đưa tiền như một thông lệ, mỗi hồ sơ tùy độ khó sẽ đưa 7-10 triệu đồng.

"Tôi nhận của doanh nghiệp 10-15 triệu một hồ sơ, sau khi trừ chi phí theo quy định Nhà nước, phí theo 'cơ chế' của Cục số còn lại bao nhiêu bản thân hưởng lợi", bị cáo Trà My nói.

Bị cáo Phạm Đức Thuận (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Novaco) cho hay do có thời gian công tác với Hiệp hội thực phẩm chức năng, nên quen bị cáo Đinh Quang Minh (Nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm).

Bị cáo Thuận cho hay Novaco từng có thời gian làm dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận GMP, Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm. Từ mối quan hệ với Minh, bị cáo chỉ đạo nhân viên trong công ty đến Cục An toàn thực phẩm làm việc. Bị cáo Thuận cho rằng doanh nghiệp làm dịch vụ trong lĩnh vực này không hưởng lợi, cơ quan điều tra đã công nhận.

"Công ty Novaco đã 'cảm ơn' Cục An toàn thực phẩm hơn 3 tỷ đồng , tiền được chuyển theo mỗi hồ sơ và bộ phận kế toán thực hiện", ông Thuận nói và khẳng định "mối quan hệ" với bị cáo Minh không giúp gì được, vẫn phải đưa tiền mới "được việc".

Phần xét hỏi hôm nay, PV Tiền Phong ghi nhận có đến 5 cán bộ, nhân viên của Công ty Novaco vướng lao lý. Họ thực hiện theo chỉ đạo hoặc một phần tách ra làm riêng, hưởng lợi vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Ngoài vụ án trên, nhân viên Công ty Novaco và cả Chủ tịch Phạm Đức Thuận đều bị điều tra trong một vụ án khác.

Theo cáo trạng, lợi dụng những khó khăn, bất cập trong quy định cấp giấy công bố sản phẩm, nhóm lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã gây khó dễ, "ngâm" hồ sơ của các doanh nghiệp. Sau khi trao đổi với các đơn vị, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga ra chủ trương nhận tiền ngoài lệ phí quy định khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm. Mỗi hồ sơ 5-10 triệu đồng. Đồng thời, thống nhất cơ chế "ăn chia" số tiền nhận hối lộ. Trong 7 năm Cục An toàn thực phẩm nhận 107 tỷ đồng từ doanh nghiệp, riêng Trần Việt Nga hưởng nhận 8 tỷ đồng , còn Nguyễn Thanh Phong nhận hơn 43 tỷ đồng .