Pháp luật

Bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo trên 1 tỷ đồng

  • Thứ ba, 6/1/2026 18:18 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Chiều 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trần Thảo Vy (SN 1994, ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2022, khi còn là nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Cà Mau, Vy lợi dụng vị trí công việc để đưa ra thông tin gian dối có người cần tiền đáo hạn ngân hàng để huy động tiền.

Đối tượng Vy.

Từ đó, Vy đã huy động tiền của người khác để sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi chiếm đoạt tiền, Vy xin nghỉ việc và lên TP.HCM sinh sống.

Năm 2025, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn tố giác liên quan đến Vy và chứng minh đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng của các bị hại.

Văn Đức/Công an nhân dân

