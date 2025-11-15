'Ăn bay' điện thoại của người nước ngoài rồi dàn cảnh đòi phí tìm lại

Trao đổi với PV Báo CAND sáng nay (15/11), Thượng tá Trương Minh Hảo, Trưởng Công an phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đã chuyển giao hai đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào khoảng 2h45’ sáng 13/11, trong lúc chị Nastenka Alesia, quốc tịch Belarus, tạm trú tại Chung cư Napoleon, phường Bắc Nha Trang đang đi bộ bên lề đường Bãi Dương, phường Bắc Nha Trang, thì một người đàn ông điều khiển xe máy từ phía sau chạy tới áp sát, giật lấy điện thoại iPhone 13 trên tay chị Alesia rồi tăng tốc tẩu thoát. Ngay sau đó, một nam thanh niên khác đi xe máy tới dò hỏi, rồi chở chị Alesia đi qua nhiều tuyến phố lùng tìm người cướp giật điện thoại, nhưng bất thành nên chở về Chung cư Napoleon, đồng thời hứa hẹn sẽ tìm lại được điện thoại với điều kiện chị Alesia phải trả chi phí 400 USD .

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Phúc và Nguyễn Khánh Nguyên sau khi bị bắt giữ.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, nam thanh niên này mang điện thoại iPhone 13 của chị Alesia đã bị cướp giật đến Chung cư Napoleon, nhưng chị Alesia không đồng ý trả 400 USD và hô hoán, nên nam thanh niên lên xe máy tẩu thoát. Mãi đến trưa hôm sau (14/11), chị Alesia mới đến Công an phường Bắc Nha Trang trình báo vụ cướp giật và những nghi vấn nam thanh niên đã đòi “chi phí tìm lại điện thoại”.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bắc Nha Trang khẩn trương vào cuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét, đến 14h chiều cùng ngày đã xác định nam thanh niên đến gặp chị Alesia để đòi “chi phí tìm lại điện thoại” là Nguyễn Khánh Nguyên (SN 1997, trú phường Bắc Nha Trang). Qua đấu tranh xét hỏi, Nguyên khai nhận đã cùng Nguyễn Ngọc Phúc (SN 1972, trú phường Tây Nha Trang) rủ nhau đi hai xe máy trên nhiều tuyến phố để giở chiêu “ăn bay” bằng thủ đoạn kẻ này cướp giật, người kia giả vờ dò hỏi, hứa hẹn giúp đỡ hoặc tìm cách cản trở người truy đuổi; tài sản cướp giật được hai bên đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Theo đó, Phúc là đối tượng đã cướp giật điện thoại iPhone 13 của chị Alesia, còn Nguyên tiếp cận nạn nhân giả vờ dò hỏi, hứa hẹn giúp đỡ và đòi “chi phí tìm lại điện thoại”. Sau đó, Nguyên báo cho Phúc biết có người mua lại điện thoại iPhone 13 này với giá 6 triệu đồng, đồng thời chuyển khoản phần tiền chia cho Phúc 3,5 triệu đồng để lấy điện thoại đến gặp chị Alesia đòi chi phí nhưng bất thành.

Cùng với việc bắt giữ hai đối tượng nêu trên, Công an phường Bắc Nha Trang cũng đã truy thu tang vật là chiếc điện thoại iPhone 13.