Cấp sổ đỏ trái luật hàng nghìn m2 đất dự án Sunbay Park Hotel & Resort

Thanh tra Chính phủ kết luận Dự án Sunbay Park Hotel & Resort tại tỉnh Khánh Hòa có nhiều sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiến nghị thu hồi 17 "sổ đỏ" với tổng diện tích hơn 15.000 m2 đất đã cấp không đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra đối với một số dự án gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó có Dự án Sunbay Park Hotel & Resort do Công ty Cổ phần SunBay Ninh Thuận làm chủ đầu tư.

Dự án này được UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 17/7/2019. Địa điểm thực hiện tại phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa (trước đây thuộc Khu C - Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn, phường Bình Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ).

Mục tiêu của dự án là xây dựng tổ hợp khách sạn - căn hộ du lịch, căn hộ du lịch kết hợp dịch vụ thương mại. Dự án có diện tích sử dụng đất hơn 36.600 m2, tổng vốn đầu tư 4.779 tỷ đồng .

Quy mô gồm 3 tòa nhà gồm: Tháp A hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 10/2024, tháp B cao 48 tầng và tháp C cao 40 tầng, sử dụng chung tầng hầm, hạ tầng và cảnh quan đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 4/2024. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, kể từ ngày 11/9/2010.

Dự án Sunbay Park Hotel & Resort do Công ty Cổ phần SunBay Ninh Thuận làm chủ đầu tư.

Theo Thanh tra Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cũ đã cấp 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần SunBay Ninh Thuận không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể, gồm 3 giấy chứng nhận đối với đất căn hộ phố thương mại tập trung (diện tích hơn 6.000 m2) và 14 giấy chứng nhận đối với 14 lô đất biệt thự (diện tích hơn 9.460 m2) đều được xác định là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.

"Việc này không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Ninh Thuận, do toàn bộ khu đất là đất thương mại, dịch vụ, không có đất ở đô thị", kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Đến thời điểm thanh tra (tháng 8/2025), nhà đầu tư chưa nộp bổ sung số tiền gần 171 tỷ đồng , trong đó tiền sử dụng đất gần 139 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp hơn 32 tỷ đồng . Ngoài ra, dự án chưa hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt. Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Ninh Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cũ, các tổ chức, cá nhân liên quan qua các thời kỳ và nhà đầu tư.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà đầu tư, với tổng diện tích 15.466,44 m2, để điều chỉnh lại mục đích và thời hạn sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và chủ trương đầu tư.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuyên môn có biện pháp xử lý dứt điểm việc thu tiền sử dụng đất phải nộp của nhà đầu tư, bảo đảm thu đúng, thu đủ, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước. Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành toàn bộ dự án; trước mắt hoàn thiện tháp B và tháp C để bàn giao cho khách hàng, tránh phát sinh khiếu kiện đông người.