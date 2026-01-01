Một người bị chém tử vong vì chửi bới lúc ăn cơm

Nam thanh niên dùng dao chém người khác tử vong vì bị chửi bới, đấm vào mặt trong lúc ăn cơm.

Đối tượng Tuệ.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 29/12, tại nhà ăn của Công ty thiết bị và Môi trường Việt Nam (địa chỉ thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa) xảy ra xô xát giữa L.V.N (SN 1993, trú tại thành phố Huế) và L.Đ.S (SN 1988, trú tại tỉnh Hà Tĩnh).

Sau đó, L.Đ.S ra khu vực bàn ăn Nguyễn Đắc Tuệ (SN 2002, trú tại thành phố Huế) đang ngồi và chửi bới, đấm vào mặt Tuệ. Do bức xúc, Tuệ cầm dao chém vào má của S dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Phú Nghĩa đã khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 0h15 ngày 30/12, Công an xã Phú Nghĩa đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Đắc Tuệ trên đường ra bến xe bỏ trốn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.