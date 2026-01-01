Bắt 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải và 40 đối tượng

Ngày 1/1/2026, thông tin từ Công an TPHCM cho biết đã triệt phá thành công đường dây "Cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", khởi tố 41 đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, về việc đấu tranh, chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội tại các bến xe trên địa bàn Thành phố và tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp; tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự CATP xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây "Cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép".

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh: "Cưỡng đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán người", "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", đã phối hợp giải cứu được 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam; hiện tiếp tục truy bắt, mở rộng điều tra, làm rõ xử lý.

Các đối tượng Lê Văn Thành, Huỳnh Cao Cường, Nguyễn Thanh Hải (từ trái qua).

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.HCM phát hiện đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Các đối tượng tại Campuchia chủ động liên hệ, dẫn dụ người Việt Nam sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo. Khi có người đồng ý, nhóm này chuyển thông tin cá nhân, hình ảnh, số điện thoại, địa điểm đón cho đầu mối tại Việt Nam để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Tại Việt Nam, đối tượng Lê Văn Thành giữ vai trò cầm đầu, lập nhóm trên mạng xã hội với nhiều tài xế ôtô. Các tài xế nhận chở người từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) hoặc khách sạn làm điểm trung chuyển. Để che giấu hoạt động, nhóm được lập mới theo mỗi tháng, thu phí thành viên.

Sau khi tập kết tại điểm hẹn, các đối tượng sử dụng xe ôm, đi theo đường mòn, lối mở, tiểu ngạch biên giới để đưa người sang Campuchia. Phía Campuchia tiếp nhận và đưa người vào các khu, công ty do các tổ chức lừa đảo quản lý.

Bước đầu xác định, chỉ tính từ tháng 10/2024 cho đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan.

Nhận định đây là đường dây đưa người xuất cảnh trái phép có tính chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo tại Campuchia, gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng.

Ban Chuyên án tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan; qua đó đã phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Hải (Hải hiệp sĩ) cầm đầu đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ người dân, giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng được xác định như sau: Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh "hiệp sĩ cứu người" thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc "giải cứu miễn phí, không nhận tiền".

Thực tế, khi thân nhân nạn nhân đến nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu không có tiền thì từ chối. Nhóm của Nguyễn Thanh Hải tổ chức tiếp nhận người dân có nhu cầu "giải cứu" tại địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip để đăng tải trên mạng xã hội nhằm tạo uy tín và thu hút thêm nạn nhân. Đây là thủ đoạn quảng bá, tìm “khách hàng” cho hành vi phạm tội.

Các đối tượng liên quan bị khởi tố.

Sau khi xác định được người cần "giải cứu" đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa người ra khỏi khu giam giữ. Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch.

Các đối tượng khai nhận tiền được sử dụng một phần để trả cho đầu mối Campuchia, phần còn lại Nguyễn Thanh Hải và các đối tượng liên quan chia nhau hưởng lợi bất chính. Sau khi nhận tiền, nhóm Nguyễn Thanh Hải tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng , trong đó Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng .

Các đối tượng giúp sức biết rõ hành vi phạm tội, vẫn tích cực hỗ trợ, hưởng lợi bất chính từ các hoạt động này. Hành vi của nhóm Nguyễn Thanh Hải có tổ chức, kéo dài, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng niềm tin xã hội và hoàn cảnh khó khăn của người dân để trục lợi, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng trong đó có Nguyễn Thanh Hải và Lê Văn Thành về các hành vi: "Cưỡng đoạt tài sản", "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Huỳnh Cao Cường.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tổ chức truy bắt, giải cứu 34 công dân Việt Nam tại khu O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia).

Thông qua con đường ngoại giao, các đối tượng đã được tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh); lực lượng chức năng đồng thời tiếp nhận, thu giữ 19 máy tính và 35 điện thoại di động để phục vụ công tác trích xuất, phục hồi dữ liệu điện tử.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ người dân bằng các chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", môi giới trá hình. Sau khi đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch, đường thủy khu vực biên giới Tây Ninh, An Giang, các đối tượng bán người trái ý chí cho các công ty lừa đảo tại Campuchia, ép buộc lao động hoặc yêu cầu thân nhân nộp tiền để "chuộc người", qua đó chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Ngay trong thời gian đang giải cứu các nạn nhân và làm rõ từng “mắt xích” trong đường dây; Công an Thành phố tiếp tục nhận được đơn trình báo của thân nhân 1 nạn nhân được cho là đang bị giam giữ tại Campuchia; để cứu người thân, gia đình nạn nhân đã chuyển khoản số tiền lớn theo yêu cầu của các đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an đã vào cuộc truy xét; ngày 21/10/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và mời các đối tượng liên quan về làm việc khi chúng đang di chuyển trên các xe ô tô tại khu vực Quận 1 và Quận 7 (cũ).

Quá trình điều tra làm rõ, đối tượng Trần Văn Chương đóng vai trò then chốt trong việc điều phối phương tiện đưa đón người nhập cảnh trái phép. Mặc dù biết rõ các cá nhân này không có giấy tờ hợp pháp và nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, Chương vẫn đứng ra tổ chức, chỉ đạo việc đưa đón về Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình làm rõ mắt xích Trần Văn Chương, Ban Chuyên án tiếp tục phát hiện một đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa “hiệp sĩ” chuyên cứu người, đó là Huỳnh Cao Cường. Huỳnh Cao Cường đã lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh một người chuyên cứu giúp những nạn nhân bị lừa sang Campuchia.

Thông qua tài khoản TikTok và Facebook mang tên "Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số", đối tượng thường xuyên đăng tải các video clip dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhằm lấy lòng tin từ những gia đình đang có người thân bị kẹt tại các "sào huyệt" lừa đảo. Thực chất, các cuộc giải cứu của Cường không xuất phát từ tinh thần "nghĩa hiệp" mà là một kế hoạch kinh doanh trên sự tuyệt vọng của các nạn nhân.

Công an lấy lời khai đối tượng.

Khi người nhà nạn nhân liên hệ, Cường yêu cầu cung cấp định vị, hình ảnh và căn cước công dân của nạn nhân, sau đó móc nối với các đối tượng tại Campuchia. Theo tài liệu điều tra, nếu phía Campuchia ra giá chuộc 185-240 triệu đồng, Cường lập tức báo với gia đình nạn nhân mức giá 280-400 triệu đồng. Số tiền chênh lệch khổng lồ này được Cường đút túi cá nhân. Không chỉ dừng lại ở việc môi giới, Cường còn là người điều hành hoạt động vận chuyển người qua biên giới. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Cường chỉ đạo các đàn em thuê xe ô tô lên khu vực biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) để đón người theo các đường mòn, lối mở (đường tiểu ngạch).

Sau khi vượt biên trái phép thành công, các nạn nhân được đưa về tập kết tại "đại bản doanh" của Cường là quán ăn Cường 79 (TP.HCM). Tại đây, Cường chỉ bàn giao người khi người nhà đã trả đủ tiền. Tại cơ quan công an, Huỳnh Cao Cường khai nhận từ năm 2023 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ "giải cứu" với phương thức tương tự, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã làm rõ nhiều đường dây, nhánh tội phạm liên quan, trong đó có các nhóm tổ chức xuất cảnh trái phép, mua bán người, các đối tượng núp bóng “giải cứu” để cưỡng đoạt tài sản, cũng như các đường dây mở và sử dụng tài khoản ngân hàng tại Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, truy bắt các đối tượng liên quan đang lẩn trốn, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, lập danh sách nạn nhân tại Campuchia để có phương án giải cứu kịp thời. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào việc làm, xuất cảnh không rõ ràng trên mạng xã hội, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ theo quy định.