Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Người đàn ông tử vong giữa đường ở TP.HCM nghi bị truy sát

  • Chủ nhật, 16/11/2025 18:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người đàn ông nằm tử vong trên đường ở TP.HCM, người dân cho biết nạn nhân bị một nhóm người truy sát.

Chiều 16/11, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trên đường, xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, người dân sống trên đường Thuận Giao 19, phường Thuận Giao, TP.HCM phát hiện nhóm người dùng hung khí đuổi chém người đàn ông.

nghi bi truy sat anh 1

Hiện trường vụ việc.

Bị chém nhiều nhát, người đàn ông nằm gục xuống đất. Người dân phát hiện vụ việc đã chạy tới kiểm tra, khi thấy nạn nhân đã tử vong, họ trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Thuận Giao nhanh chóng đến hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM sau đó đến khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng để điều tra. Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-giua-duong-o-tphcm-nghi-bi-truy-sat-post1796687.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

nghi bị truy sát Thành phố Hồ Chí Minh nghi bị truy sát

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý