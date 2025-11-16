Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhóm đối tượng đánh đập người lang thang, cướp xe và tài sản

  • Chủ nhật, 16/11/2025 19:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 16/11, Công an TP.HCM cho biết đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” sau vụ tấn công người lang thang dưới gầm cầu Bình Lợi.

Bốn nghi phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Gai (37 tuổi), Huỳnh Văn Lộc (37 tuổi), Đậu Hoàng Huy (20 tuổi) và Nguyễn Trúc Phương Nhàn (26 tuổi).

Các đối tượng liên quan vụ án.

Theo điều tra, khuya 6/11, ông Bùi Việt Phương (43 tuổi, sống lang thang) đến Công an phường Bình Lợi Trung trình báo việc bị nhóm đối tượng đánh đập và cướp tài sản tại khu vực gầm cầu Bình Lợi. Tài sản bị chiếm đoạt là một xe máy hiệu Air Blade và ví tiền (ben trong có 1 triệu đồng).

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Bình Lợi Trung đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM khẩn trương truy xét.

Đến trưa 8/11, tổ công tác đã bắt giữ thành công 4 nghi phạm Gai, Lộc, Huy và Nhàn tại một địa điểm ở phường Chợ Lớn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã thu hồi được chiếc xe máy tang vật. Đáng chú ý, cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ một túi nilon chứa tinh thể được xác định là ma túy Methamphetamine.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ án.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

