'Nữ quái' nhận làm hồ sơ chuyển nhượng rồi chiếm đoạt hàng loạt lô đất

Nguyễn Thị Phương Uyên (33 tuổi, ngụ Đà Nẵng) lợi dụng sự tin tưởng của chủ đất để thực hiện việc chuyển nhượng đất đai, qua đó chiếm đoạt nhiều thửa đất của bị hại.

Ngày 15/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Phương Uyên (SN 1992, trú khối Triêm Đông 2, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Phương Uyên bị bắt. Ảnh: C.A.

Kết quả điều tra xác định trong quá trình nhận làm hồ sơ dịch vụ đất đai trên địa bàn Đà Nẵng, Nguyễn Thị Phương Uyên lợi dụng sự tin tưởng của chủ sở hữu để thực hiện việc chuyển nhượng đất đai, qua đó chiếm đoạt nhiều thửa đất của bị hại.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo: Ai là nạn nhân hoặc có liên quan đến giao dịch do Nguyễn Thị Phương Uyên thực hiện, đề nghị liên hệ Điều tra viên Phạm Văn Sinh (SĐT: 0967945111) để phối hợp giải quyết.

Trước đó hồi tháng 9, cặp vợ chồng ở Đà Nẵng cũng bị đưa ra xét xử vì hành vi chiếm đoạt 5 lô đất, trị giá hơn 57 tỷ đồng .

Cụ thể, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Võ Nhi (SN 1975, nguyên cán bộ công chức Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) 14 năm tù, Trần Kim Tuyến (SN 1982, vợ Nhi) 3 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2002, vợ chồng ông N.B.T. và bà L.T.Q. (trú đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Đà Nẵng) mua 5 lô đất tại các dự án trên địa bàn. Do không muốn đứng tên nên họ nhờ vợ chồng Nhi đứng hộ, toàn bộ giấy tờ sau khi cấp sổ đỏ đều được giao lại cho gia đình ông T. cất giữ.

Năm 2015, ông T. qua đời. Đến năm 2016, khi bà Q. làm thủ tục sang tên, Võ Nhi ra điều kiện phải được hưởng hơn 2 lô đất “coi như đền đáp công chăm sóc mẹ ruột ông T".

Khi yêu cầu này bị từ chối, vợ chồng Võ Nhi liền báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ rồi bí mật bán hai lô đất với tổng giá trị 15 tỷ đồng , tiêu xài cho mục đích cá nhân.

Không dừng lại, Nhi tiếp tục tìm cách chiếm đoạt 3 lô đất còn lại, nhưng hành vi này bị phát giác và tố cáo. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị 5 thửa đất mà Võ Nhi chiếm đoạt lên tới 57,4 tỷ đồng .