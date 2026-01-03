Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt nghi phạm vụ phát hiện thi thể bé gái 13 tuổi dưới đầm tôm

  • Thứ bảy, 3/1/2026 20:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên quan vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại tại xã Cái Đôi Vàm, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp nghi phạm 16 tuổi.

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Hồ Anh Kiệt (16 tuổi, tạm trú xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau) để điều tra hành vi sát hại bé gái V.T.M.K (13 tuổi, học sinh lớp 7 ở xã Phú Tân, Cà Mau).

Thi the Ca Mau anh 1

Người dân tập trung tại đầm tôm nơi phát hiện thi thể nữ sinh tử vong dưới vuông tôm.

Nghi phạm Kiệt đang làm thuê cho một chủ tàu cá ở địa phương. Làm việc với công an, Kiệt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo người dân không chia sẻ, bình luận hay suy diễn thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Công an khẳng định những thông tin lan truyền trên Facebook cho rằng "vụ việc liên quan 5 người, 4 người đã bị bắt" là không đúng sự thật.

Thi the Ca Mau anh 2

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 8h40 phút ngày 2/1, Công an xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận tin báo vụ chết người xảy ra tại ấp 8. Nạn nhân là nữ, mặc áo thun màu xám trắng, áo khoác màu xám tro.

Trên vùng cổ nạn nhân có vết thương nghi do vật sắc gây ra. Nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại rồi ném xuống vuông tôm của người dân sát tuyến giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ quá trình điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cũng đã triệu tập nghi phạm để thẩm vấn, phục vụ điều tra.

