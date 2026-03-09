Điều tra vụ 2 cô gái trẻ tố cáo bị hành hung tại Hà Nội

Công an xã Phù Đổng đang phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, Viện Kiểm sát, tập trung điều tra vụ 2 cô gái trẻ tố cáo bị hành hung ở xã Phù Đổng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/3, Công an xã phù đổng nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị A (SN 1999, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) và chị Nguyễn Thị M.A (SN 1998, trú tại Phù Khê, Bắc Ninh) về việc chiều 6/3, 2 người cùng đi xe máy đến quầy hàng ăn, uống của chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1984, trú tại thôn 4, Phù Đổng) và dựng xe máy dưới lòng đường, phía trước cửa quầy bán hàng của Nguyễn Thị Trang (SN 1997) và mẹ Trang là Đinh Thị Thuỷ (SN 1975), cùng trú tại Tế Xuyên 1, Phù Đổng.

Đến khoảng 16h, sau khi ăn uống xong, chị A và chị M.A lấy xe, thì Trang đứng ở quầy bán hàng nói: "Đỗ xe ở đây thì mất 20.000 đồng". Chị A. tưởng Trang đùa nên trả lời: "Thật à chị, chắc chị trêu em”. Nhưng Trang... không đùa, mà đi ra đứng ở đầu xe, tiếp tục nói chị A phải mất tiền gửi xe.

Hình ảnh vụ việc hôm 6/3/2026.

Do không muốn đôi co, chị M.A đã đưa cho Trang 20.000 đồng. Sau đó, chị A. quay sang nói với chị M.A: "Bà này điên à". Nghe vậy, Trang xông vào túm tóc, lôi chị A về phía trước quầy hàng nhà mình và đánh. Mẹ Trang cũng xông vào dùng tay và cầm chiếc muôi múc đá đánh chị A. và chị M.A. Quá trình này, một số cá nhân khác được cho là cũng có hành vi giúp sức, đánh 2 cô gái trẻ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Đổng phối hợp điều tra, nắm bắt chị A và chị M.A bị sưng phù nề, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, không có vết thương hở. Hai cô gái trẻ đang khám, điều trị tại 1 Bệnh viện ở Hà Nội, trước đó đã đi khám tại Bệnh viện ở Từ Sơn). Cơ quan Công an đã làm việc nhưng chưa lấy xác minh được thương tích cụ thể của chị A và chị M.A.

"Trong thời gian ngắn kể từ khi tiếp nhận trình báo, chúng tôi đã khẩn trương phối hợp cùng Viện Kiểm sát khu vực 5; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra.

Quan điểm là xác minh, làm rõ đúng hành vi, đúng người để xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, trên mạng xã hội có một số thông tin, hình ảnh không đúng bản chất sự việc, gây bức xúc dư luận địa phương. Cơ quan Công an cũng đang tập trung xác minh các cá nhân này để xem xét, xử lý trách nhiệm", chỉ huy Công an xã Phù Đổng nêu rõ.