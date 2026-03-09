Tài xế dính nồng độ cồn, Cảnh sát niêm phong xe của nhà tang lễ

Đáng chú ý, tổ công tác kiểm tra tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu - Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) đã phát hiện một tài xế điều khiển ôtô của nhà tang lễ vi phạm.
Qua kiểm tra, tài xế lái ôtô của nhà tang lễ được xác định là V.T.H. (SN 1986) điều khiển xe mang BKS 29M-003.XX, vi phạm ở mức 0,071mg/L khí thở.
|
Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với tài xế ôtô của nhà tang lễ.
Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế V.T.H. với lỗi vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg/L khí thở. Với lỗi này, anh H. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX); ôtô bị niêm phong, tạm giữ trong 7 ngày làm việc.
Cùng thời điểm trên, tổ công tác khác làm nhiệm vụ trên tuyến đường Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, Hà Nội) cũng phát hiện tài xế N.Đ.T. (SN 1984) điều khiển chiếc Limousine mang BKS: 29B-409.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,261 mg/L khí thở. Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được GPLX và giấy đăng ký xe.
|
Tài xế ôtô limousine bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn.
Cảnh sát sau đó đã lập biên bản tài xế này các lỗi: vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,25 mg/L đến dưới 0,4 mg/L khí thở; không có GPLX; không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Mức phạt cho các hành vi trên lên tới 41 triệu đồng và tạm giữ phương tiện.
Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, trong tối 8/3, các tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ trên địa bàn Thủ đô đã kiểm soát 6.370 phương tiện, phát hiện xử lý 148 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (trong đó 138 trường hợp điều khiển môtô, 8 trường hợp điều khiển ôtô, 2 phương tiện khác).
