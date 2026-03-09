VKSND Tối cao phê chuẩn khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch Vinaconex

Thông báo của Vinaconex nêu Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới (Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT của Vinaconex) về việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

VKSND Tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT của Vinaconex) và ông Dương Văn Mậu (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vinaconex) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222, Bộ luật hình sự.

Liên quan vụ án này, VKSND tối cao cũng đã phê chuẩn khởi tố một số bị can khác.

Trước đó, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán VCG) cũng công bố thông tin bất thường cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam đối với hai lãnh đạo của doanh nghiệp này.

Cụ thể, theo thông báo của Vinaconex, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới (Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT của Vinaconex) về việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam đối với ông Dương Văn Mậu (Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Vinaconex) về việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thông báo của Vinaconex do ông Vũ Mạnh Hùng (Giám đốc Đối ngoại - Pháp chế Vinaconex) ký.

Thông báo được gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Ông Nguyễn Hữu Tới từng đảm nhận các chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VIMECO; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2;

Từ 16/03/2019-25/06/2020, là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;

Từ 04/04/2019-06/12/2021 làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9;

Từ 24/03/2021 làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

Từ 07/2024-02/2026 làm Chủ tịch HĐQT Vinaconex.