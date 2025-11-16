Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn ở TP.HCM, 2 người thương vong

  • Chủ nhật, 16/11/2025 21:19 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Vụ hỗn chiến để "giải quyết mâu thuẫn" giữa hai nhóm thanh niên tại dãy phòng trọ trên đường Thuận Giao 19 khiến một người chết, một người nguy kịch.

Tối 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao, điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, tại khu phòng trọ trên đường Thuận Giao 19 (phường Thuận Giao), người dân chứng kiến hai nhóm thanh niên cự cãi. Một lúc sau, hai bên xô xát, xông vào đánh nhau.

Cuộc ẩu đả diễn ra nhanh chóng. Khi đám đông rời đi, người dân phát hiện 2 người gục tại chỗ: Một người tử vong, nằm trên đường; người còn lại nguy kịch, nằm trong sân khu trọ.

Cả hai nạn nhân đều có nhiều vết thương do đâm chém trên cơ thể.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an phường Thuận Giao cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) nhanh chóng có mặt, đưa người bị thương đi cấp cứu và khoanh vùng hiện trường.

Hai nạn nhân được xác định cùng quê An Giang, làm công nhân và thuê trọ tại đây.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường.

Cũng trong hôm nay, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) vào cuộc điều tra vụ nhóm người ẩu đả trước một quán nhậu trên đường Man Thiện.

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 15/11, một nhóm khách ngồi nhậu tại quán ốc đêm xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại khiến 2 bên lao vào đánh nhau, dùng ly và chén ném qua lại. Sau đó, nhóm này kéo nhau ra trước quán tiếp tục ẩu đả làm Nhiều thực khách hoảng sợ, bỏ chạy khỏi quán. Vụ việc khiến 3 người bị thương.

Cách đây không lâu, cũng tại TP.HCM xảy ra vụ hỗn chiến giữa nhóm người mặc áo xe ôm công nghệ khiến người đi đường khiếp sợ.

Cụ thể, ngày 4/8, tại một con hẻm trên đường Hậu Giang, phường Bình Tây (quận 6 cũ), hai nhóm người lao vào ẩu đả. Trong số này nhiều người mặc đồng phục xe ôm công nghệ.

Nhóm người này sử dụng ghế nhựa, gậy sắt làm hung khí. Vụ xô xát khiến một người đàn ông ngã xuống đường, sau đó bị một người mặc áo xe ôm công nghệ liên tiếp dùng gậy đánh vào người. Chưa dừng lại, nhóm người này tiếp tục đuổi đánh nhau vào trong con hẻm.

Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, Công an phường Bình Tây đã vào cuộc, tạm giữ 5 người liên quan để lấy lời khai, đồng thời trích xuất dữ liệu từ camera an ninh để làm rõ vụ việc.

Phê chuẩn khởi tố 35 đối tượng mang theo đinh ba hỗn chiến

Ngày 9/11, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với 35 đối tượng trong vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại tổ dân phố Nếnh, phường Nếnh.

16:48 9/11/2025

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ hỗn chiến lúc nửa đêm ở Quảng Trị

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tối 18/8/2025 tại TDP Phú Quý, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị, đồng thời khởi tố bị can đối với 7 đối tượng liên quan.

13:54 2/11/2025

Hỗn chiến trong đêm, 12 đối tượng bị tạm giữ

Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ, 2 nhóm thanh, thiếu niên lời qua tiếng lại, thách thức và rượt đuổi nhau trong đêm khiến một đối tượng bị chém gây thương tích.

08:23 30/10/2025

Tuệ Lâm/Tiền Phong

