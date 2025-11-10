Nữ phóng viên thể thao bị AI giả mạo 'ảnh nóng'

Tiffany Salmond dũng cảm đăng tải những bức ảnh giả mạo do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra lên mạng xã hội nhằm đập tan những tin đồn vô căn cứ.

Phóng viên Tiffany Salmond trở thành nạn nhân của deepfake AI.

Người dẫn chương trình nổi tiếng của môn Rugby tại Australia, Salmond, là nạn nhân của những bức ảnh khỏa thân giả mạo, do AI tạo ra trên mạng xã hội.

Nữ phóng viên 27 tuổi tiết lộ lần đầu bị nhắm đến vào tháng 5, khi một bức ảnh cô mặc bikini bị ai đó dùng AI chỉnh sửa thành khỏa thân. Trên trang cá nhân, Tiffany gọi những hình ảnh này là “sự vi phạm nghiêm trọng” và hành động “bôi nhọ” từ những kẻ xấu xa.

Cô cho biết những hình ảnh giả mạo độc ác ngày một đi xa hơn, sau khi nữ phóng viên này lên tiếng chỉ trích chúng trên mạng xã hội. Nữ phóng viên sinh ra tại New Zealand cho biết hành động quấy rối từ các kẻ xấu sử dụng AI chưa bao giờ dừng lại trong nửa năm qua.

“Tôi đã lên tiếng và trở thành mục tiêu của các deepfake khiêu dâm do AI tạo ra – những hình ảnh tình dục giả mạo được làm từ ảnh thật của tôi, mà không có sự đồng ý của tôi”, cô viết.

Tiffany Salmond là người dẫn chương trình nổi tiếng tại National Rugby League (NRL) - giải bóng bầu dục hàng đầu Australia và New Zealand.

“Deepfake gần đây nhất và cũng là deepfake khiêu dâm nhất từ trước đến nay được chia sẻ trực tuyến chỉ ba tuần trước”, cô tiết lộ. “Bạn không thể giải quyết vấn đề mà bạn thậm chí không nhìn thấy. Vì vậy, tôi đã chia sẻ một vài phiên bản đã kiểm duyệt của các deepfake được tạo ra bằng ảnh của tôi".

Nữ phóng viên 27 tuổi thu hút lượng lớn người hâm mộ nhờ xuất hiện bên đường biên các trận đấu của đội New Zealand Warriors, trong chương trình phát sóng của kênh truyền hình Fox League.

Tuy nhiên, sự việc vừa qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và tinh thần của cô. Tiffany hy vọng bằng cách lên tiếng, những người khác sẽ hiểu được việc lạm dụng AI để tạo ảnh nhạy cảm đã trở nên lan rộng đến mức nào, và tin rằng những người có trách nhiệm cần hành động khẩn cấp.

