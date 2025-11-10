James Rodriguez gây sốt với siêu phẩm kiến tạo

Hôm 9/11, James Rodriguez để lại dấu ấn trong trận Club Leon thua 1-2 trước Puebla ở vòng cuối cùng mùa giải thường niên Apertura 2025 của Liga MX.

Cầu thủ người Colombia ra sân từ đầu, thi đấu trong 85 phút trong trận gặp Puebla và để lại một siêu phẩm kiến tạo. Phút 21, James thực hiện đường kiến tạo tuyệt vời cho Moreno ghi bàn thắng gỡ hòa. Anh khống chế bóng một nhịp, volley chuyền từ sân nhà ở khoảng cách hơn 45 m, dọn cỗ cho đồng đội.

Siêu phẩm kiến tạo của James khiến bóng đá Mexico trầm trồ. Các cổ động viên của Club Leon cũng dành những tràng pháo tay vang dội trong trận đấu cuối của tiền vệ này cho đội. Dù Club Leon thua 1-2 trước Puebla chung cuộc, James vẫn khiến người ta phải nhắc đến tên mình.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng của anh cho Club Leon. James gia nhập đội hồi đầu năm 2025 theo bản hợp đồng một năm, với mục tiêu tham dự FIFA Club World Cup cùng đội bóng Mexico. Tuy nhiên, kế hoạch này sụp đổ khi FIFA loại Club Leon khỏi giải do vi phạm quy định về quyền sở hữu CLB.

Kể từ đó, hành trình của cựu sao Real Madrid tại Liga MX không diễn ra như mong đợi. Ở mùa Apertura hiện tại, Club Leon kết thúc với vị trí xếp áp chót trên bảng xếp hạng.

Tiền vệ James Rodríguez vừa chơi trận cuối chia tay Club Leon.

Phong độ của James cũng sa sút đáng kể khi anh chỉ ghi 3 bàn sau 12 trận mùa này. Tổng cộng, anh chỉ có 5 pha lập công và 7 đường kiến tạo trong 34 trận kể từ khi gia nhập đội bóng.

Cả James lẫn ban lãnh đạo CLB đều đồng thuận rằng chia tay là lựa chọn tốt nhất cho đôi bên. Một số CLB lớn ở Mỹ đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ 33 tuổi.

Cho đến nay, James chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về tương lai của mình. Anh cũng mới được gọi lên tập trung cùng đội tuyển Colombia cho các trận giao hữu vào ngày 15 và 18/11 với New Zealand và Australia.