Nữ nhân viên xe đẩy nhặt được túi xách có hơn 53 triệu đồng ở Nội Bài

Chiếc túi xách màu đen bên trong có hơn 53 triệu đồng được "gương mặt thân quen" làm nhiệm vụ trong đội xe đẩy ở sân bay Nội Bài phát hiện, trả cho hành khách.

Chiếc ví chứa số tiền mặt lớn hành khách sơ ý bỏ quên tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho hay, lúc 17h10 ngày 20/6, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực sảnh A, tầng 2, Nhà ga hành khách T1, chị Bùi Thị Huyên, nhân viên Đội Xe đẩy thuộc Trung tâm Khai thác ga Nội Bài phát hiện chiếc túi cầm tay màu đen vô chủ.

Ngay lập tức, chị Huyên báo cáo các bên theo quy định, sau đó quy trình xử lý được kích hoạt.

Phối hợp cùng lực lượng An ninh hàng không, chiếc túi được kiểm tra và ghi nhận tài sản bên trong bao gồm tiền mặt trị giá 53,6 triệu đồng; 1 thẻ BHYT mang tên hành khách V.T.B cùng các vật dụng cá nhân khác.

Đây đã là lần thứ “n” chị Huyên phát hiện, trao trả tài sản giá trị lớn cho hành khách bỏ quên tại khu vực nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài.

Không chỉ là "gương mặt thân quen" từng nhiều lần được ACV và Cảng HKQT Nội Bài vinh danh, những việc làm thiết thực của chị Huyên lan tỏa mạnh mẽ tinh thần làm việc tận tâm, trung thực và hiếu khách của đội ngũ nhân viên tuyến đầu.

Một hành động đẹp lặp lại nhiều lần không còn là sự tình cờ, mà đã trở thành văn hóa và thói quen. Hàng nghìn hành khách được trả lại tài sản vô tình bỏ quên ở sân bay trong lúc vội vã đã góp phần đưa Cảng HKQT Nội Bài trở nên đẹp, thân thiện hơn trong mắt hành khách trong nước và quốc tế.

Cảng HKQT Nội Bài cũng khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ hành lý, tư trang cá nhân trước khi rời khỏi các khu vực tại nhà ga để mỗi chuyến đi luôn trọn vẹn niềm vui.