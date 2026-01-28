Nữ nghị sĩ Mỹ bị xịt chất lạ khi đối thoại cử tri

Buổi đối thoại cử tri của Hạ nghị sĩ Mỹ Ilhan Omar ở Minneapolis rơi vào hỗn loạn khi một người đàn ông bất ngờ xịt chất lạ có mùi nồng từ ống tiêm, buộc cảnh sát can thiệp khẩn cấp.

Dân biểu Mỹ Ilhan Omar tại buổi đối thoại trực tiếp với cử tri tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ) ngày 27/1.

Ngày 27/1 (giờ địa phương), dân biểu Mỹ Ilhan Omar đã bị một người đàn ông dùng ống tiêm xịt một chất lỏng chưa xác định vào người khi bà đang tham dự buổi đối thoại trực tiếp đầu tiên trong năm với cử tri tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ).

Sự việc xảy ra chỉ vài phút sau khi bà Omar bắt đầu phát biểu tại trung tâm cộng đồng khu Bắc Minneapolis. Theo các nhân chứng, một người đàn ông trong khán phòng bất ngờ đứng dậy, lớn tiếng la hét rồi xịt chất lỏng có mùi nồng, được mô tả là có tính axit, về phía nữ nghị sĩ đảng Dân chủ, Guardian cho biết.

Sau vụ tấn công, bà Omar tiến về phía nghi phạm, nhưng người này nhanh chóng bị nhân viên an ninh khống chế và quật ngã xuống sàn. Nhiều người có mặt trong hội trường đã không khỏi bàng hoàng trước diễn biến bất ngờ của vụ việc.

Một số người tham dự, trong đó có Ủy viên Hội đồng thành phố Minneapolis LaTrisha Vetaw, đã đề nghị bà Omar kết thúc sớm buổi đối thoại để đi kiểm tra y tế do lo ngại về mức độ nguy hiểm của chất lỏng chưa rõ thành phần.

Tuy nhiên, bà Omar kiên quyết không dừng lại. “Xin cho tôi thêm 10 phút… đừng để họ giành lấy sân khấu này”, bà nói với đội ngũ an ninh.

Khi nghi phạm bị áp giải ra ngoài, khán phòng vang lên những tràng vỗ tay. Phát biểu trước cử tri, bà Omar nhấn mạnh: “Thực tế là những người như gã đàn ông xấu xí kia không hiểu rằng chúng ta là Minnesota kiên cường”.

“Tôi học được từ rất sớm rằng không bao giờ khuất phục trước các mối đe dọa”, bà nói thêm.

Cảnh sát Minneapolis cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ và đưa vào nhà giam hạt Hennepin với cáo buộc hành hung cấp độ ba. Lực lượng pháp y cũng được điều đến hiện trường để thu thập chứng cứ. Hồ sơ nhà giam xác định người đàn ông này là Anthony James Kazmierczak, 55 tuổi.

Rời buổi đối thoại, bà Omar nói với báo chí: “Tôi đã sống sót qua chiến tranh. Tôi chắc chắn cũng sẽ vượt qua sự đe dọa và bất cứ thứ gì mà những người này nghĩ họ có thể ném về phía tôi, bởi tôi được rèn luyện như vậy”.

Sau đó, bà đăng tải trên mạng xã hội rằng mình vẫn an toàn, khẳng định: “Tôi không để kẻ bắt nạt chiến thắng. Cảm ơn những cử tri tuyệt vời đã sát cánh cùng tôi”.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bà Omar, cùng nhiều chính trị gia đảng Dân chủ khác, đang bày tỏ phẫn nộ trước vụ bắn chết y tá VA 37 tuổi Alex Pretti hôm 24/1 - vụ nổ súng gây chết người thứ hai nhằm vào dân thường Mỹ do lực lượng chấp pháp liên bang thực hiện tại Minneapolis.

Hai vụ nổ súng chết người đã làm dấy lên làn sóng kêu gọi, từ cả các nghị sĩ Dân chủ lẫn Cộng hòa, yêu cầu Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem từ chức.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey lên án vụ tấn công nhằm vào bà Omar là “không thể chấp nhận”, nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng: “Chúng ta có thể bất đồng quan điểm mà không đẩy người khác vào nguy hiểm”.

Dân biểu đảng Dân chủ bang Texas Jasmine Crockett cho biết bà “ghê tởm” và “phẫn nộ”, cho rằng: “Cần nói rõ, sự thù hận không ngừng và những phát ngôn nguy hiểm từ ông Donald Trump và các đồng minh đã tiếp tay cho kiểu bạo lực này”.

Trong khi đó, dân biểu Cộng hòa Nancy Mace bày tỏ “vô cùng lo ngại”, dù thừa nhận bất đồng sâu sắc với quan điểm của bà Omar.

“Không một quan chức được bầu nào đáng phải đối mặt với các cuộc tấn công thể xác. Đây không phải là con người chúng ta”, bà viết trên mạng xã hội X.

Bà Omar từ lâu là mục tiêu công kích chính trị của Tổng thống Donald Trump. Trong những tháng gần đây, ông Trump tiếp tục đưa ra các phát ngôn bài ngoại, từng kêu gọi trên mạng xã hội Truth Social rằng bà Omar nên “bị gửi trả về Somalia”. Bà Omar đến Mỹ với tư cách người tị nạn khi mới 12 tuổi và trở thành công dân Mỹ hơn 25 năm trước.