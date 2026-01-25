Thêm người thiệt mạng, ông Trump nói Minneapolis nổi loạn

Trong tháng này, hai công dân Mỹ ở thành phố Minneapolis thiệt mạng trong các vụ việc liên quan tới đặc vụ nhập cư liên bang, gây nên làn sóng phẫn nộ tại bang Minnesota.

Một công dân Mỹ vừa thiệt mạng trong cuộc chạm trán với đặc vụ nhập cư liên bang tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, ngày 24/1.

Theo CNN, video ghi lại tại hiện trường có sự mâu thuẫn với tường trình của giới chức liên bang, khiến lãnh đạo địa phương yêu cầu chính phủ chấm dứt chiến dịch siết chặt nhập cư. Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa giới chức địa phương và Nhà Trắng.

Hiện các cuộc biểu tình và làn sóng chỉ trích đang bùng phát tại Minneapolis. Người thiệt mạng trong vụ việc ngày 24/1 là người Mỹ thứ hai tại Minneapolis tử vong trong tháng này liên quan tới chiến dịch thực thi luật nhập cư.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) mô tả vụ việc ngày 24/1 là để tự vệ, đồng thời cho biết một nhân viên Tuần tra Biên giới đã quyết định nổ súng sau khi người đàn ông tiếp cận với súng ngắn và chống trả quyết liệt khi bị tước vũ khí.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nói Alex Pretti đã tấn công các đặc vụ, song không nêu rõ nạn nhân có rút vũ khí hay không. Giới chức liên bang đã đăng tải hình ảnh khẩu súng mà họ cho rằng Pretti mang theo người. “Ông ta không đến để biểu tình ôn hòa. Ông ta đến để gây bạo lực”, bà Noem nói.

Tuy nhiên, những đoạn video do người dân ghi lại tại hiện trường cho thấy Alex Pretti (37 tuổi) chỉ cầm điện thoại trong lúc cố gắng hỗ trợ những người biểu tình khác bị đẩy ngã.

Theo Reuters, khi Pretti đang quay phim thì một đặc vụ xô đẩy hai phụ nữ. Pretti bước vào giữa để can ngăn và bị xịt hơi cay. Khi anh cúi xuống đỡ một phụ nữ bị ngã, nhiều đặc vụ kéo anh ra và ép anh xuống đất. Một người trong số đó lấy một vật từ thắt lưng của Pretti rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ ít giây sau, một sĩ quan chĩa súng ngắn vào lưng Pretti và bắn bốn phát liên tiếp, sau đó còn nhiều tiếng súng khác vang lên. Alex Pretti, y tá hồi sức tích cực, tử vong tại chỗ.

Hiện lãnh đạo địa phương, trong đó có Thống đốc Minnesota Tim Walz, công khai đặt nghi vấn về nhận định của bà Noem.

“Tôi đã xem video từ nhiều góc độ và thấy rùng mình. Chính quyền liên bang không thể được tin cậy để dẫn dắt cuộc điều tra này, bang sẽ xử lý”, ông Walz nói.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz và nhiều quan chức địa phương cũng kêu gọi chấm dứt các hoạt động siết chặt nhập cư do chính phủ tiến hành tại địa phương.

“Còn bao nhiêu người dân, bao nhiêu công dân Mỹ nữa phải chết hoặc bị thương nặng thì chiến dịch này mới dừng lại?”, Thị trưởng thành phố Minneapolis Jacob Frey đặt câu hỏi.

Các cơ quan liên bang của chính phủ Mỹ hiện bị cáo buộc không cho phép giới chức địa phương cùng tham gia điều tra.

Giám đốc Cục Điều tra Hình sự Minnesota nói rằng các đặc vụ liên bang đã ngăn cản nhóm của ông tiếp cận hiện trường để khởi động quá trình điều tra. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara cho biết Pretti là chủ sở hữu súng hợp pháp và chưa từng có tiền án ngoài các vi phạm giao thông.

Hiện tại, căng thẳng giữa chính quyền bang Minnesota và chính phủ Mỹ đang gia tăng. Căng thẳng vốn đã xuất hiện sau cái chết của bà Renee Good ngày 7/1. Bà Good là công dân Mỹ sống tại Minneapolis, cái chết của bà Good cũng liên quan tới hoạt động trấn áp nhập cư đang diễn ra tại thành phố này.

Hiện Tổng thống Trump cáo buộc lãnh đạo địa phương “kích động nổi loạn”, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng thị trưởng Minneapolis và thống đốc bang Minnesota đều dùng “ngôn từ khoa trương, nguy hiểm và ngạo mạn”.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance còn cho rằng lãnh đạo địa phương từ chối hỗ trợ nhân sự cho các đặc vụ nhập cư liên bang được cử tới Minneapolis. Cáo buộc của ông Vance bị ông Walz phản bác, Thống đốc Minnesota cho rằng chính chiến dịch trấn áp nhập cư của chính phủ đang làm quá tải nguồn lực an ninh tại địa phương.

