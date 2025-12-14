Nữ kình ngư bị lãnh đạo phê bình đến bật khóc ở SEA Games 33 là ai?

|
Tối 13/12, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên giành huy chương bạc tại SEA Games 33 khi chỉ về đích kém vận động viên nước chủ nhà Kamonchanok Kwanmuang chưa đến 1 giây. Ngay sau khi nhận huy chương, cô có cuộc trao đổi nhanh với ông Đinh Việt Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam. Vị lãnh đạo được cho có những góp ý về chuyên môn, kỹ thuật thi đấu khiến Mỹ Tiên không kìm được cảm xúc và bật khóc. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Hình ảnh nữ kình ngư rời khỏi khu vực thi đấu trong nước mắt thu hút sự chú ý của khán giả. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, đồng thời đề nghị các lãnh đội, đại diện liên đoàn và hiệp hội cần có sự chia sẻ, cảm thông và động viên kịp thời đối với vận động viên. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Mỹ Tiên là một trong những vận động viên tài năng, giàu triển vọng của làng bơi Việt Nam hiện nay. Sau khi Ánh Viên giải nghệ, cô gái sinh năm 2005 càng là cái tên được kỳ vọng nhờ hàng loạt thành tích ấn tượng. Ảnh: Võ Thị Mỹ Tiên/Facebook.
Cô gái quê Tây Ninh (Long An cũ) đã giành không dưới 200 huy chương các loại, giữ 4 kỷ lục quốc gia ở nội dung 100 và 200 m bơi ếch, đồng đội 4x200 m tự do nữ và 4x100 m tự do hỗn hợp nam nữ. Cô từng được tham dự Olympic Paris 2024 theo suất đặc cách. Ảnh: Võ Thị Mỹ Tiên/Facebook.
|
Tại SEA Games 33, trước tấm huy chương bạc ở nội dung 400 m hỗn hợp nữ, Mỹ Tiên đã giành một huy chương bạc 200 m bơi bướm, huy chương đồng 400 m bơi tự do, 200 m hỗn hợp và đồng đội 4x100 m tự do. Đây được xem là những thành tích tốt, bứt phá của nữ kình ngư so với lần đầu tham dự đấu trường khu vực năm 2019. Ảnh: Võ Thị Mỹ Tiên/Facebook.
Mỹ Tiên đang hẹn hò Phạm Thanh Bảo, một kình ngư tài năng khác của Việt Nam. Thanh Bảo cũng có mặt trên khán đài cổ vũ khi Mỹ Tiên thi đấu tối 13/12. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc tình cảm, động viên nhau trên mạng xã hội. Ảnh: Võ Thị Mỹ Tiên/Facebook.
|
Cũng trong tối 13/12, Mỹ Tiên nhanh chóng nhận được nhiều bình luận động viên, an ủi của người hâm mộ. "Ai cũng muốn chiến thắng, nhưng phải chiến thắng bản thân mình trước. Sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân. Cảm ơn mọi người đã luôn bên 'Ốc Tiêu' (biệt danh của Mỹ Tiên)", nữ kình ngư 20 tuổi chia sẻ trên trang cá nhân vào cùng ngày. Ảnh: Võ Thị Mỹ Tiên/Facebook.
