'Nữ hoàng gợi cảm' Thục Trinh hiện tại

  • Thứ ba, 9/9/2025 21:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngôi sao "Lộc đỉnh ký" sau khi kết hôn với chồng tỷ phú đã rút lui khỏi showbiz, sống kín tiếng. Song thời gian gần đây, diễn viên bị bắt gặp hay đi dự sự kiện cùng con gái.

Theo Hk01, Khâu Thục Trinh từng là biểu tượng gợi cảm trên màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1999, diễn viên kết hôn với tỷ phú Thẩm Gia Vĩ và dần rút lui khỏi showbiz, tập trung chăm sóc gia đình.

Những năm qua, Thục Trinh sống khá kín tiếng, rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Song thời gian gần đây, cô thường được bắt gặp dự sự kiện cùng con gái lớn Thẩm Nguyệt. Dù đã ở độ tuổi ngũ tuần, ngôi sao Lộc đỉnh ký vẫn giữ được nét quyến rũ, mặn mà cùng sắc vóc ấn tượng.

Khau Thuc Trinh anh 1

Khâu Thục Trinh từng là nữ hoàng gợi cảm trên màn ảnh Hoa ngữ.

Mới đây nhất, Thục Trinh bị bắt gặp đi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng ở khu Causeway Bay cùng Chân Sở Thiện - bạn diễn của cô trong bộ phim Thập đại khốc hình Mãn Thanh: Xích lạc lăng trì. Nữ diễn viên xuất hiện trong trang phục sơ mi phối quần jeans trẻ trung, năng động.

Dù đeo khẩu trang che mặt, cô vẫn bị nhiều người nhận ra. Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, cô và đồng nghiệp vội vã băng qua đường.

Ngoài ra, dân mạng cũng chia sẻ ảnh chụp Khâu Thục Trinh tại trung tâm thương mại hôm đó. Diễn viên được khen ngợi vẫn trẻ trung, gợi cảm, dù có vẻ đã lên cân so với trước đây.

Khâu Thục Trinh sinh năm 1968 tại Hong Kong, Trung Quốc. Sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1987, cô bước chân vào làng giải trí và có vai diễn truyền hình đầu tay trong Tân tân sư huynh 1988 của đài TVB. Người đẹp sau đó lấn sân điện ảnh, được mời tham gia hàng loạt dự án gây được tiếng vang. Danh tiếng của Khâu Thục Trinh lan rộng vào thập niên 1990, cũng là thời kỳ vàng son của điện ảnh Hong Kong. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng gợi cảm" trên màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 1999, Khâu Thục Trinh kết hôn với tỷ phú Thẩm Gia Vĩ. Diễn viên và chồng có với nhau 3 cô con gái.

