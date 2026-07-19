Nữ diễn viên sau khi giảm 21 kg

Son Dam Bi gây chú ý khi chia sẻ về hành trình giảm 21 kg. Cô cho biết luôn giữ kỷ luật trong quá trình tập luyện và ăn kiêng.

Theo Naver, trên kênh cá nhân, Son Dam Bi đăng tải video, chia sẻ về bí quyết giảm 21 kg. Theo nữ diễn viên, cân nặng hiện tại của cô là 46 kg.

Son Dam Bi cho biết cô luôn bắt đầu ngày mới bằng các bài tập giãn cơ chuyên sâu và massage cơ bắp với con lăn.

Cô chia sẻ: "Việc tập các bài giãn cơ nhẹ nhàng khi bụng đói ngay sau khi thức dậy rất tốt cho cơ thể. Bạn nên chọn con lăn phù hợp với tình trạng cơ bắp của mình. Vì mô cơ của tôi rất săn chắc nên phải dùng loại có cường độ mạnh này mới có thể thực sự làm giãn cơ".

Bên cạnh việc tập luyện, thực đơn ăn sáng của bà mẹ một con cũng trở thành tâm điểm bàn tán. Son Dam Bi chuẩn bị một phần súp cà chua ăn kèm bánh mì kẹp thịt. Tuy nhiên, cô gây chú ý khi chủ động bỏ lại một nửa phần bánh ăn dở.

Son Dam Bi giảm 21 kg. Ảnh: Son Dam Bi.

"Tôi thường cố gắng tập thể dục khi bụng đói. Tôi rất thích bánh mì baguette nên đã ăn nó cùng súp cà chua. Thành thật mà nói, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi nếu ăn hết cả chiếc bánh", nữ diễn viên kiêm ca sĩ chia sẻ.

Sau bữa sáng, giọng ca Saturday Night nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ sung các chất dinh dưỡng, đặc biệt là omega-3. Son Dam Bi chia sẻ: "Từ khi nuôi con nhỏ, tôi càng khao khát được sống thật lâu". Cô nói bản thân hối tiếc vì đã không chăm sóc sức khỏe sớm hơn.

Nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho tổ ấm nhỏ sau khi kết hôn, sinh con. Ảnh: H& Entertainment.

Son Dam Bi kết hôn với Lee Kyu Hyuk - cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia - vào 5/2022. Hai người gặp nhau lần đầu vào 2011 trên chương trình trượt băng nghệ thuật Kiss and Cry của đài SBS. Họ hẹn hò khoảng một năm sau đó chia tay. 10 năm sau, họ tái hợp và thông báo kết hôn.

Tới 9/2024, nữ diễn viên công bố tin mang thai và thường xuyên chia sẻ cuộc sống làm mẹ bầu qua kênh YouTube cá nhân. Tháng 4/2025, vợ chồng cô chào đón con gái đầu lòng sau 3 năm kết hôn.