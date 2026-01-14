Nữ đại gia TQ hứa tặng mỗi cầu thủ một chiếc ôtô, rồi 'lặn mất tăm'

Các thành viên đội bóng Vĩnh Châu (Trung Quốc) bày tỏ sự bất mãn sau khi lời hứa tặng ôtô bị rút lại, trong khi liên đoàn bóng đá nói họ "thấu hiểu" hoàn cảnh của nữ doanh nhân.

Nữ doanh nhân Tang Lei bị chỉ trích vì nuốt lời hứa tặng ôtô cho đội bóng thành phố. Ảnh: Sina.

Tang Lei, Chủ tịch Tập đoàn đại lý ôtô Xinlantian tại thành phố Vĩnh Châu (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), hứng chịu chỉ trích vì từng hứa tặng mỗi thành viên của một đội bóng đá địa phương một chiếc ôtô nếu họ giành chiến thắng ở một giải đấu quan trọng. Tuy nhiên sau đó, bà không thực hiện lời hứa, theo SCMP.

Sự việc bắt nguồn từ tháng 8/2025, bà Tang quyên góp 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD ) cho đội bóng đá thành phố để họ tham dự Giải bóng đá cấp tỉnh Hồ Nam. Khi đó, nữ đại gia là một trong số rất ít nhà tài trợ của đội do mọi người đều không đánh giá cao cơ hội chiến thắng của họ.

Theo đoạn video do chính Tang đăng tải trên mạng xã hội, bà tuyên bố với toàn đội: "Nếu các bạn giành chức vô địch, tôi sẽ tặng mỗi người một chiếc ôtô". "Cảm ơn chị", các cầu thủ hào hứng đáp lại.

Lời hứa của Tang được truyền thông địa phương đưa tin rộng rãi.

Tuy nhiên, sau khi đội bóng Vĩnh Châu đánh bại 13 đội khác đến từ các thành phố trong tỉnh Hồ Nam và giành chức vô địch vào ngày 27/12/2025, Tang gần như "biến mất".

Bà không giao xe và cũng xóa toàn bộ các video trên tài khoản mạng xã hội của mình. Điều này khiến một số cầu thủ bày tỏ sự không hài lòng.

Các cầu thủ đội Vĩnh Châu vô địch giải tỉnh nhưng không được tặng ôtô như đã hứa. Ảnh: Sina.

Khi các quan chức từ Cục Văn hóa và Du lịch địa phương - đơn vị quản lý Liên đoàn bóng đá Vĩnh Châu - gọi điện, Tang cho biết bà đang đi công tác và dự định bàn lại với đội về phương án tài trợ xe mới trong vài ngày sau đó.

Tang giải thích rằng cả công ty lẫn gia đình bà đều đang gặp một số khó khăn, nhưng bà vẫn sẵn sàng tài trợ cho đội thêm 100.000 nhân dân tệ.

Ngày 3/1, liên đoàn bóng đá địa phương ra thông cáo cho biết họ sẽ không yêu cầu Tang thực hiện lời hứa tặng xe trước đó.

"Việc ủng hộ không nên trở thành gánh nặng và lòng tốt không nên bị biến thành những khoản nợ. Chúng tôi phản đối mọi hình thức ép buộc", thông cáo viết.

Truyền thông nhà nước CCTV lên tiếng ca ngợi thái độ của Liên đoàn bóng đá Vĩnh Châu.

“Khoản quyên góp 100.000 nhân dân tệ ban đầu của doanh nghiệp là chân thành và đã giúp đội vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Giờ đây doanh nghiệp gặp vấn đề, liên đoàn sẽ không thúc ép họ phải thực hiện lời hứa”, CCTV bình luận, đánh giá đó là cử chỉ đầy thấu hiểu.

"Vĩnh Châu đã giành chiến thắng hai lần: trên sân bóng và trong lòng người dân", đài này kết luận.

Vụ việc gây ra những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

"Nếu không đủ khả năng thì đừng khoe khoang. Tang chỉ muốn câu view và kiếm lợi", một cư dân mạng bình luận.

Trong khi đó, một người khác cho rằng: "Rất có thể bà ấy thực sự gặp vấn đề lớn. Dù sao thì vài triệu nhân dân tệ cũng không phải con số nhỏ đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ảm đạm hiện nay".