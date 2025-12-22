Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nụ cười của Salah khi tạm chia tay Liverpool

  • Thứ hai, 22/12/2025 17:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo sinh năm 1992 tỏ rõ sự hào hứng khi trở lại khoác áo tuyển quốc gia Ai Cập.

Salah chuẩn bị cùng đồng đội bước vào chiến dịch tại CAN.

Ngay khi đặt chân tới châu Phi, Mohamed Salah cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. Nụ cười trở lại trên gương mặt ngôi sao Liverpool, như thể những áp lực và tranh cãi ở Anfield tạm thời bị bỏ lại phía sau. Với Salah, không nơi nào chữa lành tốt hơn đội tuyển quốc gia, và Cúp bóng đá châu Phi là sân khấu để anh làm mới chính mình.

3h rạng sáng mai (23/12), Ai Cập sẽ ra quân tại CAN gặp Zimbabwe, đánh dấu trận đấu đầu tiên của Salah tại giải năm nay. Trong bối cảnh phong độ tại Liverpool mùa 2025/26 bị đặt dấu hỏi, cùng án treo giò ở Champions League và những lùm xùm với HLV Arne Slot, giải đấu trên đất Morocco mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là hành trình tìm kiếm vinh quang tập thể, mà còn là cơ hội để Salah chứng minh rằng anh chưa hề đánh mất đẳng cấp.

Ai Cập là đội tuyển giàu truyền thống nhất châu Phi với 7 lần vô địch CAN, nhưng trớ trêu thay, Salah chưa một lần bước lên bục cao nhất. Hai thất bại cay đắng ở các trận chung kết năm 2017 và 2022 là vết gợn lớn trong sự nghiệp quốc tế của anh. Chính vì vậy, chức vô địch lần này sẽ mang ý nghĩa rất lớn, đồng thời là câu trả lời đanh thép cho mọi hoài nghi nhắm vào "Pharaoh".

Không chỉ thay đổi về tinh thần, Salah còn mang đến diện mạo mới. Adidas thiết kế riêng cho anh một đôi giày phiên bản đặc biệt, lấy cảm hứng từ mẫu F50 huyền thoại và văn hóa Ai Cập cổ đại, với tông trắng - vàng sang trọng. Đôi giày này sẽ được Salah ra mắt tại CAN, như biểu tượng cho sự tái sinh và khát vọng chinh phục.

Duy Anh

