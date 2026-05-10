Nữ cơ thủ Việt Nam đi vào lịch sử giải châu Á

  • Chủ nhật, 10/5/2026 17:48 (GMT+7)
Nguyễn Đức Yến Sinh tạo nên cột mốc đáng nhớ cho bi-a Việt Nam khi xuất sắc đăng quang nội dung carom 3 băng nữ tại giải vô địch châu Á 2026 diễn ra ở Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương.

Trong trận chung kết chiều 10/5, Yến Sinh chạm trán Lee Yu Na, cơ thủ giàu kinh nghiệm của Hàn Quốc. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đại diện Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin với những đường cơ chính xác và khả năng kiểm soát thế trận ấn tượng. Sau hiệp đầu, Yến Sinh tạo cách biệt lớn khi dẫn 15-5.

Sang hiệp hai, Lee Yu Na vùng lên mạnh mẽ với series 6 điểm để rút ngắn cách biệt xuống còn 18-24. Tuy nhiên, bản lĩnh đúng lúc giúp Yến Sinh giữ nhịp thi đấu ổn định. Nữ cơ thủ TP.HCM liên tiếp tận dụng tốt cơ hội trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 30-19 sau 35 lượt cơ. Cô trở thành cơ thủ Việt Nam đầu tiên bước lên ngôi cao nhất đấu trường châu lục.

Trước đó, Yến Sinh có hành trình đầy thuyết phục để tiến vào trận tranh ngôi vô địch. Ở tứ kết, cô vượt qua hot girl bi-a Baek Ga In sau màn rượt đuổi nghẹt thở. Dù bị dẫn ngược 21-24 trong hiệp hai, Yến Sinh vẫn kịp bừng tỉnh để thắng chung cuộc 30-25.

Đến bán kết, cơ thủ chủ nhà tiếp tục gây tiếng vang khi đánh bại đương kim vô địch Heo Chae Won. Yến Sinh thi đấu áp đảo, tạo series 10 điểm và dẫn tới 18-1 chỉ sau hiệp đầu, trước khi thắng cách biệt 30-12 sau 22 lượt cơ.

Không chỉ Yến Sinh mang về niềm vui cho chủ nhà, bi-a Việt Nam còn có thêm một chức vô địch khác ở nội dung carom 1 băng. Phạm Cảnh Phúc thi đấu vượt trội để đánh bại Mori Yoichirou (Nhật Bản) với tỷ số 100-42 sau 14 lượt cơ.

Ở nội dung carom 3 băng U22, Đinh Trọng Văn giành ngôi á quân sau khi để thua nhà đương kim vô địch Kim Do Hyun của Hàn Quốc với tỷ số 28-40.

Hiểu Phong

